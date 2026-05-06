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IPL 2026: SRH ने रचा इतिहास, बना दिया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, उड़ गए सबके होश

SRH vs PBKS: हैदराबाद ने पंजाब के खिलाफ मैदान पर वो कर दिखाया, जिसने मुंबई इंडियंस के बरसों पुराने रिकॉर्ड की नींव हिला दी. आखिर क्या है यह नया कीर्तिमान? जानें यहां.

By: Shivani Singh | Published: May 6, 2026 10:47:50 PM IST

IPL 2026: SRH ने रचा इतिहास, बना दिया आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, उड़ गए सबके होश


SRH vs PBKS: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पंजाब किंग्स (PBKS) की जंग अब एकतरफा होती जा रही है, खासकर जब बात हैदराबाद की बल्लेबाजी की हो. पंजाब के खिलाफ एक बार फिर 200 रनों का आंकड़ा पार कर हैदराबाद ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है. इस धमाकेदार पारी के साथ ही SRH ने पंजाब के खिलाफ आठवीं बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया है. अब उन्होंने मुंबई इंडियंस के उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, जिसमें मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आठ बार 200+ रन बनाए थे. आईपीएल इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 200+ रन बनाने के मामले में अब हैदराबाद और मुंबई संयुक्त रूप से टॉप पर हैं.

SRH vs PBKS: अब तक के सबसे बड़े स्कोर

  • 247/2: हैदराबाद, 2025 (दूसरी पारी)
  • 235/4: हैदराबाद, 2026 (पहली पारी)*
  • 219/6: मुल्लनपुर, 2026 (पहली पारी)
  • 215/6: हैदराबाद, 2024 (दूसरी पारी)
  • 212/6: हैदराबाद, 2019 (पहली पारी)

आंकड़े गवाह हैं कि जब भी ये दोनों टीमें आमने-सामने होती हैं, हैदराबाद के बल्लेबाज चौके-छक्कों की बारिश कर देते हैं. दिलचस्प बात यह है कि टॉप-5 में से चार बड़े स्कोर हैदराबाद के घरेलू मैदान पर ही बने हैं.

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मैच का हाल

इस मैच में भी कहानी वही पुरानी रही. अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने शुरुआत में ही पंजाब के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी. इसके बाद हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन ने मिले हुए जीवनदानों का भरपूर फायदा उठाया. क्लासेन ने 69 और ईशान किशन ने 55 रनों की तेजतर्रार पारियां खेलीं, जबकि अंत में नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी छोटी मगर असरदार पारी से स्कोर को 235 तक पहुंचा दिया.

छक्कों की रिकॉर्ड बारिश

हैदराबाद की इस पारी की सबसे खास बात रही उनकी क्लीन हिटिंग. इस मैच में SRH ने कुल 17 छक्के जड़े, जो पंजाब के खिलाफ एक पारी में उनका अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. दूसरी ओर, पंजाब किंग्स के लिए मैदान पर दिन काफी मुश्किल रहा. युजवेंद्र चहल ने 32 रन देकर एक विकेट तो लिया, लेकिन कैच छूटने और स्टंपिंग मिस होने की वजह से वह काफी हताश नजर आए. पंजाब की खराब फील्डिंग ने उन गेंदबाजों का काम और मुश्किल कर दिया, जिन्हें पिच से पहले ही कोई मदद नहीं मिल रही थी।.कुल मिलाकर, सनराइजर्स ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पंजाब के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी का खौफ यूं ही नहीं है.

Tags: IPL 2026
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