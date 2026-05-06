SRH vs PBKS Head-to-Head: पंजाब और हैदराबाद के बीच होगी टक्कर; जानें आकड़ों में कौन है किस पर भारी?

SRH vs PBKS Head to Head: सनराइजर्स हैदराबाद 6 मई को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी. यह दिलचस्प बात है कि दोनों टीमें IPL 2026 के प्लेऑफ़ में पहुँचने की दौड़ में मज़बूती से बनी हुई हैं, और दोनों ही टीमें अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करेंगी.

पॉइंट्स टेबल पर एक नजर

यह ध्यान देने लायक है कि पंजाब किंग्स अभी पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर है. नौ मैच खेलने के बाद, टीम ने छह मैच जीते हैं, दो हारे हैं, और एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा. 13 पॉइंट्स के साथ, PBKS जीत हासिल करके शीर्ष स्थान पर बने रहने की कोशिश करेगी.

दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद के पास IPL पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल करने का मौका है. टीम के नाम 10 मैचों में 12 पॉइंट्स हैं, और एक जीत के साथ वे पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुँच सकते हैं.

कौन किस पर भारी?

यह ध्यान देने लायक है कि सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स, दोनों ही IPL में 25 मैचों में एक-दूसरे का सामना कर चुकी हैं. इन 25 मैचों में, सनराइजर्स हैदराबाद ने 17 बार जीत हासिल की है, जबकि पंजाब किंग्स 8 बार विजयी रही है.

SRH vs PBKS हेड-टू-हेड

खेले गए मैच: 25

SRH जीता: 17

PBKS जीता: 8

पिच रिपोर्ट

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच होने वाला मैच, एक सपाट और बल्लेबाजों के लिए मददगार पिच पर खेला जाएगा, जिसमें काफी रन बनने की उम्मीद है. इस सीज़न में SRH ने इस मैदान पर दो बार 240 से ज़्यादा का स्कोर बनाया है. दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप इस समय ज़बरदस्त फॉर्म में है. पावरप्ले के दौरान, ऐसे तेज़ गेंदबाज़ों की भूमिका अहम होगी जो पिच पर ज़ोरदार गेंदबाज़ी करके, लाइट्स की रोशनी में गेंद को शुरुआती उछाल दे सकें.

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