SRH की मालकिन बनने जा रहीं दुल्हन… मशहूर सिंगर अनिरुद्ध से रचाएंगी शादी? जानें सच्चाई

Kavya Maran Marriage: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की को-ओनर काव्या मारन एक बार फिर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर एक बार फिर काव्या मारन की शादी की खबरें तेज हो गई हैं. दावा किया जा रहा है कि काव्या मारन फेमस म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर से शादी रचाने जा रही हैं. इन अफवाहों पर काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एक्टर के मामा ने इसकी पुष्टि कर दी है.

दरअसल, अनिरुद्ध रविचंदर के अंकल और एक्टर वाईजी महेंद्र ने कंफर्म किया है कि काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर की शादी तय हो गई है. बता दें कि पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थीं कि अनिरुद्ध SRH की मालकिन काव्या मारन को डेट कर रहे हैं.

अनिरुद्ध के मामा ने क्या कहा?

एक्टर वाईजी महेंद्रन ने KPTV पर एक इंटरव्यू में अनिरुद्ध रविचंदर की काव्या मारन (Kavya Maran) के साथ शादी को लेकर जानकारी दी. TOI की रिपोर्ट के अनुसार, एक्टर वाईजी महेंद्रन ने कहा, ‘वह बहुत ही शांत और जमीन से जुड़े रहने वाला लड़का है. मैं इस मौके पर उसे बधाई देना चाहता हूं. वह एक बहुत बड़ी शादी करना जा रहा है. मुझे जो बताया गया है, उसके हिसाब से यह पक्का है. वो शादी कर रहे हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है. उसमें इतनी बड़ी टीम (SRH) को संभालने की काबिलियत है. उसे अपने पिता से बिजनेस के गुण विरासत में मिले हैं. वे एक अच्छे कपल हैं. दोनों को साथ मिलकर म्यूजिक बिजनेस में काम करना चाहिए.’

कौन हैं काव्या मारन?

काव्या मारन सन ग्रुप के चेयरमैन कलानिधि मारन की बेटी हैं. वह सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर हैं. साथ ही वह एसए20 लीग में सनराइजर्स ईस्टर्न केप और द हंड्रेड में सनराइजर्स लीड्स की टीम भी संभालती हैं. इतना ही नहीं, काव्या मारन सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर रही हैं. आईपीएल मैचों के दौरान अपनी टीम SRH को सपोर्ट करने की वजह से वह क्रिकेट फैंस के बीच बड़ा चेहरा बन गई हैं.

कौन हैं अनिरुद्ध रविचंदर?

अनिरुद्ध रविचंदर देश के मशहूर म्यूजिक कंपोजर हैं. उन्हें पहली बार वायरल हिट गाने ‘वाय दिस कोलावेरी डी’ से सबसे ज्यादा पहचान मिली थी. इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने दिए. साथ ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े म्यूजिक कंपोजर के अपनी पहचान बनाई. उन्होंने ‘जेलर’, ‘जर्सी’, ‘जवान’, ‘लियो’ और अन्य फिल्में में काम किया है. फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके परिवार का गहरा नाता है. तमिल के सुपरस्टार रजनीकांत उनके अंकल है.