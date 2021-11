नई दिल्ली . T20 WC T20 वर्ल्डकप में आज होने जा रहे मैच ने करोड़ो भारतीय की नींद उड़ा रखी है. आज का यह मैच भारत के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है. आज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड का सामना अफगानिस्तान से होगा। अबु धाबी में होने वाले इस मैच पर करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें टिकी हुई हैं. न्यूजीलैंड टीम की कमान केन विलियमसन के हाथों में होगी, वहीं मोहम्मद नबी अफगानिस्तान टीम का नेतृत्व करेंगे। इसी कर्म में भारतीय खेमे के लिए अच्छी खबर सामने आई है.

अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है. यदि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब रहती है, तो भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के दरवाजे खुल जाएंगे.

Toss update from Abu Dhabi 🪙

Afghanistan have won the toss and elected to bat.

Who are you backing in this one?

