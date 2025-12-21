Home > क्रिकेट > संजू सैमसन ने तोड़ी चुप्पी: गिल और ओपनिंग स्पॉट पर दिया बेबाक जवाब

भारतीय क्रिकेट (Indian Cricket Team) में टीम संयोजन और ओपनिंग स्लॉट (Openig Slot) को लेकर इन दिनों खुब ज़ोरों-शोरों से चर्चा की जा रही है. हाल ही में दक्षिण अफ्रीका दौरे (South Africa Tour) और आने वाली सीरीज को देखते हुए संजू सैमसन (Sanju Samson) और शुभमन गिल (Shubhma Gill) के बीच 'ओपनिंग स्पॉट' (Opening Slot) की रेस चर्चा का विषय बना हुआ है.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 21, 2025 3:54:15 PM IST

Sanju Samson and Shubman Gill: भारतीय क्रिकेट में टीम संयोजन और ओपनिंग स्लॉट को लेकर हमेशा से ही सुर्खियों में रही है. लेकिन, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका दौरे और आगामी सीरीज को देखते हुए संजू सैमसन और शुभमन गिल के बीच ‘ओपनिंग स्पॉट’ की रेस चर्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. 

संजू सैमसन ने सवाल का कैसे दिया जवाब?

यह तो सभी जानते हैं कि संजू सैमसन, जो अपनी तेज़ बल्लेबाजी और शांत स्वभाव के लिए दुनियाभर में जाने जाते हैं, वह अक्सर अपनी टीम में अपनी जगह और बैटिंग ऑर्डर को लेकर हमेशा से ही काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं. तो वहीं, हाल ही में जब उनसे शुभमन गिल के साथ ओपनिंग स्पॉट के बारे में और टीम में उनके स्थान को लेकर ‘ऐसे सवाल’ पूछे गए, तो सैमसन ने बहुत ही अलग तरीके से अपनी बात रखी है.

‘भारतीय टीम के लिए खेलना है एक सम्मान की बात’

सवाल पूछने पर संजू सैमसन ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय टीम के लिए खेना अपने आप में एक बड़ा सम्मान है. साथ ही उन्होंने आगे कहा कि चाहे वह किसी भी स्थान पर हो भारतीय टीम के लिए खेलना किसी सम्मान से कम नहीं है. तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि शुभमन गि एक बेहद ही शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं. प्लेइंग इलेवन की ज़रूरत के हिसाब से ही चयन करना सबसे ज्यादा महत्वूपर्ण होता है. सैमसन के अनुसार, वे टीम की जीत में योगदान देने पर सबसे ज्यादा ध्यान देने पर काम करते हैं. साथ ही उन्होंने यह भी दावा करते हुए कहा कि जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं, तो ‘नंबर’ से ज्यादा ‘इम्पैक्ट’ ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं. 

सवाल पर संजू सैमसन ने सभी की बोलती की बंद

हालाँकि, उन्होंने जवाब पर सभी की बोलती बंद करते हुए कहा कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय में लगातार शानदार प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी को पूरी तरह से मज़बूत भी कर दिया है. तो वहीं, दूसरी तरफ शुभमन गिल को तकनीकी रूप से ज्यादा सक्षम के साथ-साथ एक निरंतरता खिलाड़ी के रूप में भी देखा जाता है. सैमसन ने उन आलोचकों को भी जवाब दिया जो बार-बार उनके स्थान पर सवाल उठाते हैं. जिसपर उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे केवल उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो पूरी तरह से उनके साथ में है. 

आखिरी में संजू सैमसन ने यह साफ कर दिया कि टीम के अंदर किसी भी तरह की कोई कड़वाहट देखने को नहीं मिल रही है, और वे किसी भी भूमिका के लिए पूरी तरह से तैयार हैं.

