पाकिस्तान को भारतीय धरती पर…, Asia Cup में पाक से खेलने को लेकर खेल मंत्रालय ने ऐसा क्या कहा? निकल गई शहबाज-मुनीर की हेकड़ी

IND VS PAK: पाकिस्तान के साथ एशिया कप 2025 में खेलने को लेकर BCCI को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब इस मामले को लेकर खेल मंत्रालय ने जवाब दिया है। खेल मंत्रालय ने कहा है कि भारत और पाक के बीच कोई बाइलेटरल टूर्नामेंट नहीं होगा। लेकिन इंडियन टीम को एशिया कप 2025 में खेलने से नहीं रोका जाएगा। मंत्रालय ने भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संबंध में एक नई नीति का अनावरण किया, जिसमें पाकिस्तान पर विशेष ध्यान दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।

पाकिस्तान से खेलने को लेकर कही ये बात

खेल मंत्रालय की इस नीति में कहा गया है कि “पाकिस्तान से जुड़े खेल टूर्नामेंटों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार की उसकी समग्र नीति को दर्शाता है। जहाँ तक एक-दूसरे के देश में बाइलेटरल सीरीज खेलने का सवाल है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में भाग नहीं लेंगी। न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे।” हालाँकि, इसका कई देशों के टूर्नामेंटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं को लेकर कही ये बात