नई दिल्ली, Yuvraj Singh letter to Virat Kohli भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने विराट कोहली को एक भावुक सन्देश लिखा है. इस पत्र के साथ-साथ उन्होंने कोहली को एक गोल्डन बूट भी गिफ्ट किए है. इस पत्र में युवराज सिंह ने विराट कोहली के उपलब्धियों के बारे में लिखा है और बताया कि उन्होंने किंग कोहली के करियर को उभरते हुए देखा है.

To the little boy from Delhi @imvkohli

I want to dedicate this special shoe to you,celebrating your career n time as captain which has brought smiles to millions of fans all over the world.

I hope you stay the way YOU are, play the way YOU do and keep making the country proud! pic.twitter.com/mwVPPh0JwU

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) February 22, 2022