लखनऊ, IND Vs SL T20 उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेले गए कल टी-2 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 62 रनों से मात दी है. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 199 रनो का लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में विपक्षी टीम मात्र 137 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ टीम इंडिया ने टी-20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली हैं, वहीँ यह भारतीय टीम की टी-20 में लगातार 10वीं जीत है.

That's that from the 1st T20I.#TeamIndia win by 62 runs and go 1-0 up in the three-match series.

Scorecard – https://t.co/RpSRuIlfLe #INDvSL @Paytm pic.twitter.com/S2EoR9yesm

— BCCI (@BCCI) February 24, 2022