नई दिल्ली, IND Vs SL T20 भारत और श्रीलंका के बीच कल धर्मशाला में खेले गए दुसरे टी-20 मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी है. मैच में एक समय भारतीय टीम के लिए मुश्किल स्थिति बन रही थी, लेकिन श्रेयस अय्यर और रवींद्र जडेजा की शानदार बल्लेबाजी की बदोलत टीम ने यह मैच जीत लिया . इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने श्रीलंका को टी-20 सीरीज में 2-0 से मात दी है.

That's that from the 2nd T20I.

74* from @ShreyasIyer15, 39 from @IamSanjuSamson

and a brilliant 18-ball 45* from @imjadeja as #TeamIndia seal the T20I series.

Scorecard – https://t.co/ImBxdhXjSc #INDvSL @Paytm pic.twitter.com/ELvnJ3RrgN

— BCCI (@BCCI) February 26, 2022