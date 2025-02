स्पेंसर जॉनसन की आग उगलती यॉर्कर! रहमानुल्लाह गुरबाज़ हुए बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड, देखें वीडियो

नई दिल्ली: अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 10वां मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम को शुरुआती झटका जल्द ही लग गया। सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज पहले ही ओवर में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन ने एक शानदार यॉर्कर डालकर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया।

बाएं हाथ के गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन ने अपनी गेंदबाजी से अफगानिस्तान पर दबाव बनाया। उन्होंने लगातार चार डॉट बॉल डालीं, जिससे बल्लेबाज पर प्रेशर बढ़ गया। इसके बाद पांचवीं गेंद पर गुरबाज पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके बल्ले से पहले ही स्टंप्स पर जा लगी। यह दोनों खिलाड़ी आगामी आईपीएल 2025 में एक ही टीम का हिस्सा होंगे।

रहमानुल्लाह गुरबाज और स्पेंसर जॉनसन आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलेंगे। पिछले सीजन गुजरात टाइटंस की ओर से खेलने वाले जॉनसन को केकेआर ने 2.80 करोड़ रुपये में खरीदा है। वहीं, रहमानुल्लाह गुरबाज को कोलकाता ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया।

अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 4 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें हर बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। हालांकि, 2023 वनडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जबरदस्त मुकाबला किया था। उस मैच में अफगानिस्तान जीत के करीब था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की शानदार 201 रनों की पारी ने ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताया।

Goneee!#SpencerJohnson sends #RahmanullahGurbaz packing with a brilliant yorker!

