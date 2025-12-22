जेंटलमैन गेम बना जंग का मैदान, लोकल लीग में स्टैंड में दर्शकों के बीच चले लात-घूंसे; वीडियो हुआ वायरल

Bangladesh Violence At Cricket Match: क्रिकेट को आमतौर पर “जेंटलमैन गेम” कहा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस धारणा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह वीडियो बांग्लादेश की एक लोकल क्रिकेट लीग का बताया जा रहा है, जहां मैदान पर खेल चल रहा था, लेकिन असली मुकाबला दर्शक दीर्घा में देखने को मिला. मैच देखने आए लोग अचानक आपस में भिड़ गए और स्टेडियम देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया.

कहासुनी से हुई शुरूआत, फिर चलने लगे लात-घूसे

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मैच के दौरान दर्शकों के बीच किसी बात को लेकर पहले कहासुनी होती है. शुरुआत में यह बहस सामान्य लगती है, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह बेकाबू हो जाता है. गुस्से से भरे लोग एक-दूसरे पर टूट पड़ते हैं. कोई घूंसे और लातें चलाता नजर आता है, तो कोई सामने वाले के कपड़े पकड़कर जमीन पर गिरा देता है. कई लोग थप्पड़ मारते हुए भी दिखाई देते हैं. स्टैंड का दृश्य किसी खेल प्रतियोगिता से ज्यादा सड़क की लड़ाई या कुश्ती अखाड़े जैसा लगने लगता है.

इस अफरा-तफरी के बीच कुछ दर्शक लड़ाई रोकने की कोशिश करते भी नजर आते हैं, लेकिन झगड़े में शामिल लोग किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते. कई लोग डर के मारे अपनी सीटें छोड़कर इधर-उधर भागते दिखाई देते हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिकेट मैच पूरी तरह पीछे छूट गया हो और दर्शकों के लिए असली मुकाबला स्टैंड में ही शुरू हो गया हो.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने तंज कसते हुए लिखा कि यह क्रिकेट मैच नहीं बल्कि “फ्री फाइट लीग” लग रही है. कुछ ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैदान में खिलाड़ी खेल रहे हैं और स्टैंड में दर्शक. वहीं, कई यूजर्स ने इसे खेल भावना की खुली बेइज्जती बताया और सवाल उठाया कि इतनी छोटी-सी बात पर लोग हिंसा पर क्यों उतर आते हैं.

कुछ यूजर्स ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि “टिकट क्रिकेट का था, लेकिन एंटरटेनमेंट WWE वाला मिल गया.” कुल मिलाकर, यह वीडियो एक बार फिर दिखाता है कि खेल का जुनून जब नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो वह मनोरंजन के बजाय हिंसा और अफरा-तफरी का रूप ले लेता है.

