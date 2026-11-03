Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला

Jesus de Miguel Death Reason: फुटबॉल जगत से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है. स्पेनिश फुटबॉलर जीसस डी मिगुएल की गोलकीपर से टक्कर के बाद जान चली गई. मैच के दौरान यह हादसा हुआ. शुरुआत में यह सामान्य टक्कर लगी जैसा कि फुटबॉल के मैदान में होता है. पिछले दिनों में फुटबॉल का मैच खेला जा रहा था. इस दौरान स्पेनिश फुटबॉलर जीसस डी मिगुएल FC अंडोरा के गोलकीपर के साथ हुई एक भयानक टक्कर हो गए. इसमें लगी चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. इसकी आधिकारिक जानकारी मंगलवार को दी गई

उनके क्लब ने मंगलवार को बताया कि स्पेनिश सेकंड डिवीजन मैच के दौरान FC अंडोरा के गोलकीपर के साथ हुई एक भयानक टक्कर में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. इससे टेनरीफ के स्ट्राइकर जीसस डी मिगुएल की मौत हो गई है.

टेनरीफ ने एक बयान में कहा कि हम बहुत दुख के साथ सूचित करते हैं कि इस मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को सुबह 8:00 बजे जीसस डी मिगुएल अलामेडा का निधन हो गया है.

टेनरीफ के प्रशंसक हैरान

कोई भी शब्द इस दर्द को कम नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ इस गहरे दुख को हल्का नहीं कर सकती. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, करीबी दोस्तों और टेनरीफ के प्रशंसकों के साथ हैं, जो आज इस भयानक खबर से बेहद दुखी हैं.

मैच के अंतिम क्षणों में हुआ हादसा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 वर्षीय डी मिगुएल को मैदान के बीच में इक्वेटोरियल गिनी के अंतरराष्ट्रीय गोलकीपर जीसस ओवोनी ने फाउल किया था, जो अपने गोल पोस्ट से तेजी से बाहर निकल आए थे, यह घटना मैच के अंतिम क्षणों में हुई, जिसके बाद मैच को रद्द कर दिया गया.

स्पेनिश मीडिया के अनुसार, गोलकीपर के साथ टक्कर के बाद अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में डी मिगुएल को कार्डियक अरेस्ट आया था. उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में उनका निधन हो गया.

भारत के काजरा भी मैदान में गंवा चुके हैं जान

यहां पर बता दें कि झारखंड के बोकारो में एक डे-नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान दूसरे खिलाड़ी से टक्कर के बाद 37 वर्षीय खिलाड़ी कजरा मुर्मु की मैदान पर ही मौत हो गई थी. वहीं, इतिहास में मार्क-विवियन फोए, मिक्लोस फेहेर और चेइक टियोटे जैसे प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की भी मैच के दौरान मैदान पर जान गई है.