Home > खेल > Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला

Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला

Jesus de Miguel Death Reason: स्पेनिश फुटबॉलर जीसस डी मिगुएल (Jesus de Miguel) की गोलकीपर से टक्कर के मौत हो गई.

By: JP Yadav | Published: November 3, 2026 3:39:15 PM IST

Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला
Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला


Jesus de Miguel Death Reason: फुटबॉल जगत से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है. स्पेनिश फुटबॉलर जीसस डी मिगुएल की गोलकीपर से टक्कर के बाद जान चली गई. मैच के दौरान यह हादसा हुआ. शुरुआत में यह सामान्य टक्कर लगी जैसा कि फुटबॉल के मैदान में होता है. पिछले दिनों में फुटबॉल का मैच खेला जा रहा था. इस दौरान स्पेनिश फुटबॉलर जीसस डी मिगुएल FC अंडोरा के गोलकीपर के साथ हुई एक भयानक टक्कर हो गए. इसमें लगी चोटों के कारण उनकी मौत हो गई. इसकी आधिकारिक जानकारी मंगलवार को दी गई  

उनके क्लब ने मंगलवार को बताया कि स्पेनिश सेकंड डिवीजन मैच के दौरान FC अंडोरा के गोलकीपर के साथ हुई एक भयानक टक्कर में उन्हें गंभीर चोटें आई थीं. इससे टेनरीफ के स्ट्राइकर जीसस डी मिगुएल की मौत हो गई है. 

You Might Be Interested In

टेनरीफ ने एक बयान में कहा कि हम बहुत दुख के साथ सूचित करते हैं कि इस मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को सुबह 8:00 बजे जीसस डी मिगुएल अलामेडा का निधन हो गया है. 

टेनरीफ के प्रशंसक हैरान

कोई भी शब्द इस दर्द को कम नहीं कर सकता, कोई भी चीज़ इस गहरे दुख को हल्का नहीं कर सकती. हमारी संवेदनाएं उनके परिवार, करीबी दोस्तों और टेनरीफ के प्रशंसकों के साथ हैं, जो आज इस भयानक खबर से बेहद दुखी हैं.

मैच के अंतिम क्षणों में हुआ हादसा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 30 वर्षीय डी मिगुएल को मैदान के बीच में इक्वेटोरियल गिनी के अंतरराष्ट्रीय गोलकीपर जीसस ओवोनी ने फाउल किया था, जो अपने गोल पोस्ट से तेजी से बाहर निकल आए थे, यह घटना मैच के अंतिम क्षणों में हुई, जिसके बाद मैच को रद्द कर दिया गया.

स्पेनिश मीडिया के अनुसार, गोलकीपर के साथ टक्कर के बाद अस्पताल ले जाते समय एम्बुलेंस में डी मिगुएल को कार्डियक अरेस्ट आया था. उन्हें बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में उनका निधन हो गया. 

भारत के काजरा भी मैदान में गंवा चुके हैं जान

 यहां पर बता दें कि झारखंड के बोकारो में एक डे-नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान दूसरे खिलाड़ी से टक्कर के बाद 37 वर्षीय खिलाड़ी कजरा मुर्मु की मैदान पर ही मौत हो गई थी. वहीं,  इतिहास में मार्क-विवियन फोए, मिक्लोस फेहेर और चेइक टियोटे जैसे प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की भी मैच के दौरान मैदान पर जान गई है.

Tags: foot ball newsFootball Newshome-hero-pos-2
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026

जम्मू के 5 मंदिर, जो हैं इस शहर की पहचान

October 27, 2026
Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला
Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला
Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला
Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला
Jesus de Miguel Death Reason: गोलकीपर से टक्कर के बाद चली गई फुटबॉलर की जान, विदेशी धरती पर आया चौंकाने वाला मामला