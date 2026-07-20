स्पेन बना फुटबॉल का नया बादशाह, अर्जेंटीना का सपना तोड़ रचा इतिहास, टोरेस के गोल ने बनाया विश्व विजेता

FIFA World Cup 026 pain world champions: फुटबॉल की दुनिया को नया विश्व विजेता मिल गया है. न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर 16 साल बाद फिर से दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल ट्रॉफी अपने नाम कर ली. निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम में आए एक गोल ने स्पेन को इतिहास रचने का मौका दे दिया. इस जीत के साथ स्पेन ने दूसरी बार विश्व कप खिताब जीता, जबकि अर्जेंटीना लगातार दूसरी ट्रॉफी जीतने से चूक गया.

एक्स्ट्रा टाइम में आया निर्णायक गोल, स्पेन ने कब्जाया ताज

फाइनल मुकाबला निर्धारित समय तक गोलरहित बराबरी पर रहा. दोनों टीमों ने कई प्रयास किए, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली. इसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा, जहां 106वें मिनट में स्पेन के सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी फेरान टोरेस ने गोल दागकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी. इस गोल की शुरुआत निको विलियम्स ने की, जिन्होंने शानदार पास देकर टोरेस के लिए मौका बनाया. टोरेस ने बिना गलती किए गेंद को जाल में पहुंचाया और यही गोल स्पेन को विश्व कप ट्रॉफी दिलाने वाला साबित हुआ.

दूसरी बार विश्व चैंपियन बना स्पेन

इस जीत के साथ स्पेन ने अपने इतिहास में दूसरी बार विश्व कप खिताब जीता. इससे पहले स्पेन ने 2010 में विश्व फुटबॉल पर कब्जा जमाया था. अब 16 साल बाद टीम ने फिर से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी उठाकर अपनी नई पीढ़ी की ताकत का प्रदर्शन किया. दूसरी ओर अर्जेंटीना चौथी बार विश्व कप जीतने का सपना पूरा नहीं कर सका. साथ ही वह इटली और ब्राजील जैसी टीमों की तरह लगातार दो विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड भी नहीं बना पाया.

मेसी और यामाल दोनों रहे बेअसर

फाइनल मुकाबले में दुनिया की निगाहें अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और स्पेन के युवा स्टार लैमिन यामाल पर थीं. हालांकि दोनों खिलाड़ी उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके. स्पेनिश खिलाड़ियों ने मेसी को पूरे मैच में कड़ी मार्किंग में रखा, जिसके चलते उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला. वहीं यामाल भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए.

पहले हाफ में स्पेन ने बनाई बढ़त की नींव

पहले हाफ में स्पेन ने आक्रामक खेल दिखाया और लगातार अर्जेंटीना के गोल पर दबाव बनाए रखा. स्पेन ने दो शॉट लक्ष्य पर लगाए, जबकि अर्जेंटीना एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं कर सका. बॉल पजेशन में भी स्पेन का दबदबा रहा. पहले हाफ में उसके पास लगभग 65 प्रतिशत समय तक गेंद रही. अर्जेंटीना के डिफेंडर लिसांड्रो मार्टिनेज को येलो कार्ड मिला और बाद में चोट के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. उनकी जगह निकोलस ओटामेंडी को उतारा गया.

दूसरे हाफ में भी स्पेन का दबदबा जारी रहा

दूसरे हाफ में स्पेन ने खेल पर और ज्यादा नियंत्रण स्थापित किया. टीम ने लगभग 68 प्रतिशत बॉल पजेशन अपने नाम रखा और लगातार अर्जेंटीना के गोल पर हमले किए. स्पेन ने कई बार गोलपोस्ट को निशाना बनाया, लेकिन अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने शानदार बचाव करते हुए टीम को मुकाबले में बनाए रखा. दूसरी तरफ अर्जेंटीना पूरे दूसरे हाफ में भी कोई प्रभावी आक्रमण नहीं कर सका.

एंजो फर्नांडीज के बाहर होने से बढ़ी मुश्किल

मैच के इंजरी टाइम में अर्जेंटीना को बड़ा झटका लगा. मिडफील्डर एंजो फर्नांडीज को दूसरा येलो कार्ड मिलने के बाद मैदान छोड़ना पड़ा. एक खिलाड़ी के कम होने से अर्जेंटीना की रणनीति प्रभावित हुई और टीम पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया. एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन ने इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए निर्णायक गोल कर दिया.

फाइनल तक पहुंचने का सफर भी रहा शानदार

स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. ग्रुप चरण में उसने सात अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया. इसके बाद ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल और बेल्जियम जैसी टीमों को हराते हुए आगे बढ़ा. सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी मजबूत टीम को 2-0 से हराकर स्पेन ने फाइनल का टिकट कटाया और फिर खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना को मात देकर चैंपियन बन गया.

अर्जेंटीना ने भी दिखाई थी दमदार वापसी की ताकत

डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया था. नॉकआउट चरण में टीम ने कई रोमांचक मुकाबले खेले. केप वर्डे, मिस्र, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना ने कठिन परिस्थितियों से निकलकर जीत दर्ज की और लगातार दूसरे विश्व कप फाइनल में जगह बनाई. हालांकि आखिरी मुकाबले में टीम खिताब बचाने में सफल नहीं हो सकी.

60 साल बाद विश्व कप में हुई भिड़ंत

फाइनल से पहले स्पेन और अर्जेंटीना के बीच कुल 14 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए थे, जिनमें दोनों टीमों ने छह-छह मैच जीते थे जबकि दो मुकाबले ड्रॉ रहे थे. विश्व कप इतिहास में दोनों टीमें इससे पहले केवल 1966 में आमने-सामने आई थीं, जहां अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी. करीब 60 साल बाद विश्व कप मंच पर हुई दूसरी भिड़ंत में इस बार बाजी स्पेन के हाथ लगी.

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