Home > खेल > Spain vs Portugal Prediction: रोनाल्डो का सफर होगा खत्म या स्पेन की ‘अभेद्य दीवार’ होगी ध्वस्त? जानें किसका पलड़ा है भारी!

Spain vs Portugal Prediction: रोनाल्डो का सफर होगा खत्म या स्पेन की ‘अभेद्य दीवार’ होगी ध्वस्त? जानें किसका पलड़ा है भारी!

Spain vs Portugal FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल के लिए इबेरियन डर्बी में महायुद्ध! क्या रोनाल्डो का जादू चलेगा या स्पेन मारेगा बाजी? जानिए सबसे सटीक प्रेडिक्शन और ऑड्स.

By: Shivani Singh | Published: July 3, 2026 12:41:24 PM IST

Spain vs Portugal FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल के लिए इबेरियन डर्बी में महायुद्ध! क्या रोनाल्डो का जादू चलेगा या स्पेन मारेगा बाजी?
Spain vs Portugal FIFA World Cup 2026: क्वार्टर फाइनल के लिए इबेरियन डर्बी में महायुद्ध! क्या रोनाल्डो का जादू चलेगा या स्पेन मारेगा बाजी?


फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में सोमवार, 6 जुलाई को स्पेन और पुर्तगाल के बीच एक हाई-स्टेक्स (कांटे की) टक्कर होने जा रही है। आर्लिंगटन के एटी एंड टी (AT&T) स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला दोनों यूरोपीय दिग्गजों के लिए क्वार्टर फाइनल का टिकट तय करेगा।

पुराना इतिहास और पुरानी यादें

इबेरियन प्रायद्वीप (Iberian Peninsula) के इन दोनों पड़ोसी देशों का वर्ल्ड कप इतिहास काफी दिलचस्प रहा है. 2018 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में जब ये दोनों टीमें आमने-सामने थीं, तो मुकाबला 3-3 की रोमांचक बराबरी पर छूटा था. उस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक यादगार हैट्रिक लगाई थी. 2010 वर्ल्ड कप, स्पेन ने पुर्तगाल को राउंड ऑफ 16 में 1-0 से हराया था और आगे चलकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता था।

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स्पेन: मजबूत डिफेंस और आक्रामक तेवर

इस टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में स्पेन भले ही अपने पूरे रंग में न दिखा हो, लेकिन राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया के खिलाफ उसने 3-0 की धमाकेदार जीत दर्ज कर अपने इरादे साफ कर दिए.

मिकेल ओयारज़ाबाल (Mikel Oyarzabal), ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो गोल दागकर वह अब 4 गोलों के साथ ‘गोल्डन बूट’ की रेस में मजबूती से बने हुए हैं. इस वर्ल्ड कप में स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उनका डिफेंस रहा है, जिसने अब तक खेले 4 मैचों में एक भी गोल नहीं खाया है. स्पेन के युवा स्टार लामिन यमाल (Lamine Yamal) ने मैच से पहले आत्मविश्वास जताते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि हमें अपने खेल और इंटेंसिटी में लगातार सुधार करने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है. हम जानते हैं कि हमें किसी भी टीम से डरने की जरूरत नहीं है. हम स्पेन हैं, और हमें यह मैदान पर साबित करना होगा.’

पुर्तगाल: रोनाल्डो का दम और धमाकेदार वापसी

दूसरी तरफ, पुर्तगाल ने भी शानदार जज्बा दिखाया है। क्रोएशिया के खिलाफ मैच में दूसरे हाफ में पिछड़ने के बाद पुर्तगाल ने 2-1 से जीत दर्ज की. गोंसालो रामोस (Gonçalo Ramos), उन्होंने स्टॉपेज टाइम (इंजरी टाइम) में विनिंग गोल दागकर टीम को जीत दिलाई. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी के जरिए बराबरी का गोल किया. यह उनके वर्ल्ड कप करियर का 11वां गोल था, और खास बात यह है कि नॉकआउट स्टेज में उनका यह पहला गोल है.

मैच की पूरी जानकारी (Match Details)

  • मुकाबला: स्पेन बनाम पुर्तगाल
  • तारीख: सोमवार, 6 जुलाई
  • समय: दोपहर 3:00 बजे (ET)
  • मैदान: एटी एंड टी (AT&T) स्टेडियम, आर्लिंगटन, टेक्सास
  • टीवी प्रसारण (US): Fox (अंग्रेजी), Telemundo (स्पैनिश)
  • लाइव स्ट्रीमिंग: FOX One App, Peacock

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