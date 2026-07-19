FIFA World Cup Final 2026: मेसी की अर्जेंटीना नहीं, ‘स्पेन जीतेगा फीफा विश्व कप फाइनल? रोनाल्डो ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी!

ब्राजील के महान फुटबॉलर रोनाल्डो नाजारियो का मानना है कि स्पेन इस बार डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 का खिताब अपने नाम करेगा. उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में स्पेन ने अब तक लगभग अपने हर मैच में दबदबा बनाए रखा है और लियोनेल मेसी की टीम के खिलाफ यह बात सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है. जहां एक तरफ अर्जेंटीना 1962 में ब्राजील के बाद लगातार दो बार वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, वहीं स्पेन का डिफेंस इस समय चट्टान बना हुआ है; उसने पिछले सात वर्ल्ड कप मैचों में सिर्फ एक गोल खाया है. ईएसपीएन ब्रासिल (ESPN Brasil) से बातचीत में जब रोनाल्डो से इस महामुकाबले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि स्पेन यह मैच जीतेगा और वो भी बड़े आराम से.”

रोनाल्डो ने यह भी बताया कि टूर्नामेंट की शुरुआत से ही उनकी नजर में स्पेन और फ्रांस खिताब के सबसे प्रबल दावेदार थे. सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया, जबकि दूसरी तरफ अर्जेंटीना ने एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से मात देकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने के अपने सपने को जिंदा रखा.

‘मेरे लिए फ्रांस और स्पेन हमेशा से फेवरेट थे’

उन्होंने आगे कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि अगर स्पेन एक या दो गोल की लीड ले लेता है, तो अर्जेंटीना के पास मैच में वापसी करने का दम होगा, क्योंकि स्पेन पूरे समय गेंद अपने नियंत्रण में रखेगा.’

एम्बापे ने तोड़ा मेसी का ऑल-टाइम रिकॉर्ड

इस बीच, फ्रांस के स्टार खिलाड़ी किलियन एम्बापे ने तीसरे स्थान के लिए हुए प्ले-ऑफ मुकाबले में लियोनेल मेसी के ऑल-टाइम वर्ल्ड कप स्कोरिंग रिकॉर्ड (21 गोल) को तोड़ दिया, हालांकि इस हाई-स्कोरिंग मैच में फ्रांस को इंग्लैंड के हाथों 6-4 से हार का सामना करना पड़ा.

इस वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में एम्बापे और मेसी दोनों ही जर्मनी के पूर्व दिग्गज मिरोस्लाव क्लोस के रिकॉर्ड से पीछे थे. लेकिन अब एम्बापे के नाम 22 मैचों में 22 वर्ल्ड कप गोल हो गए हैं. इस मैच में दो गोल दागकर वह मेसी से आगे निकल गए हैं और 10 गोल के साथ इस टूर्नामेंट की गोल्डन बूट रेस में भी सबसे आगे चल रहे हैं, जो मेसी से दो गोल ज्यादा है.

इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ यह वर्ल्ड कप

2026 फीफा वर्ल्ड कप से पहले मिरोस्लाव क्लोस 16 गोल के साथ टॉप पर थे, लेकिन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में मेसी और एम्बापे ने उनके इस रिकॉर्ड को एक बार नहीं, बल्कि दो-दो बार पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

इस सफर की शुरुआत मेसी ने की थी, जब उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ अर्जेंटीना के पहले ही मैच में वर्ल्ड कप की अपनी पहली हैट्रिक लगाकर क्लोस की बराबरी की. इसके बाद ऑस्ट्रिया के खिलाफ शानदार दो गोल दागकर वह वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए. मेसी ने इसके बाद जॉर्डन के खिलाफ आखिरी ग्रुप मैच, केप वर्डे (Cabo Verde) के खिलाफ राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले और मिस्र (Egypt) के खिलाफ राउंड ऑफ 16 के कांटे के मैच में भी गोल दागे.

लेकिन फिलहाल नंबर वन की गद्दी पर एम्बापे का कब्जा हो चुका है. रूस (2018) और कतर (2022) वर्ल्ड कप को मिलाकर कुल 12 गोल दागने वाले एम्बापे ने इस बार टूर्नामेंट में 10 और गोल ठोककर फुटबॉल इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है.