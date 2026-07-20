Video: लात मारी, गला पकड़ा… हार से बौखलाए अर्जेंटीना के खिलाड़ी, स्पेन के चैंपियंस को जमकर पीटा

Argentina vs Spain Fight Video: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. इस मुकाबले में मिली हार के बाद डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने अपना आपा खो दिया. इसके बाद जो हुआ, वो काफी शर्मनाक था. दरअसल, अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने मैच हारने के बाद बीच मैदान में स्पेन के खिलाड़ियों के साथ मारपीट शुरू कर दी. दोनों टीमों के खिलाड़ियों की बीच जमकर लात-घूसे चले. हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि कोच और सपोर्ट स्टाफ को बीच-बचाव करने के लिए मैदान पर उतरना पड़ा. इसके कई सारे वीडियोज भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं.

स्पेन के खिलाड़ी को जमीन पर पटका

यह घटना उस समय हुई, जब रेफरी ने मैच खत्म होने के बाद सीटी बचाई. इस दौरान अर्जेंटीना के खिलाड़ी लिएंड्रो पेरेडेस एक झड़प में कूद पड़े. वायरल वीडियो में पेरेडेस स्पेन के गावी और एरिक गार्सिया के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं. पेरेडेस ने गार्सिया को लात मारकर मैदान पर गिरा दिया और फिर उसके उठते ही गला पकड़ लिया.

🇦🇷Y bueno, como nunca falta… Leandro Paredes no soportó y quiso pleito después de perder la final. 🙄 pic.twitter.com/PNaIrsIKtI — Sopitas (@sopitas) July 19, 2026

इतना ही नहीं, जब स्पेन के युवा मिडफील्डर गावी बीच बचाव करने आए, तो पेरेडेस ने उन पर हाथ उठाया और फिर धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. इसके बाद मैदान पर मौजूद अन्य खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ बीच-बचाव करने के लिए मैदान पर आए.

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इतना ही नहीं, एक वायरल वीडियो ने अर्जेंटीना के खिलाड़ी नाहुएल मोलिना भी स्पेन के खिलाड़ियों से भिड़ गए. नाहूएल मोलिना ने भी अंतिम सीटी बजने के तुरंत बाद एक स्पेनिश सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के पेट में मुक्का मार दिया. अर्जेंटीना के खिलाड़ियों के इस उग्र व्यवहार के लिए सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना की जा रही है.

फीफा ने लिया एक्शन

अर्जेंटीना और स्पेन खिलाड़ियों के बीच हुई इस मारपीट पर फीफा ने एक्शन भी लिया है. FIFA ने इस लड़ाई में अर्जेंटीना के खिलाड़ी लिएंड्रो पेरेडेस को दोषी पाते हुए उन्हें रेड कार्ड दिखाया है. इस तरह वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच में पेरेडेस दूसरे खिलाड़ी रहे, जिन्हें रेड कार्ड दिखाया गया. इससे पहले मैच के दौरान एंजो फर्नांडीज को रेड कार्ड मिला था.

कैसा रहा फाइनल का मुकाबला?

मुकाबले की बात करें, तो स्पेन ने इस मैच में दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया. इसी के साथ स्पेन ने 16 साल बाद दूसरी बार विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. मैच के 90 मिनट का खेल खत्म होने के बाद दोनों टीमों की ओर से कोई गोल नहीं हुआ था. इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में स्पेन के सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी फेरन टोरेस ने शानदार गोल करते हुए स्पेन के चैंपियन बना दिया.