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France vs Spain: जिस पर फ्रांस को था भरोसा, वही एम्बाप्पे सेमीफाइनल में बने विलेन! स्पेन के खिलाफ की बड़ी गलती

Kylian Mbappe: किलियन एम्बाप्पे की अगुवाई वाली फ्रांस की टीम फीफा विश्व कप 2026 से बाहर हो गई है. फ्रांस को सेमीफाइनल में स्पेन के खिलाफ 0-2 से करारी हार का सामना करना पड़ा.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 15, 2026 10:53:23 AM IST

फ्रांस को स्पेन से सेमीफाइनल में हार मिली.
फ्रांस को स्पेन से सेमीफाइनल में हार मिली.


France vs Spain Semifinal: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली. इस मुकाबले में फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे का भी जादू नहीं चल पाए. गोल्डन बूट की रेस में संयुक्त रूप से टॉप पर बैठे एम्बाप्पे सेमीफाइनल की अहम मुकाबले में एक भी गोल नहीं कर पाए. इसकी वजह से उनका लगातार लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का सपना भी टूट गया.

हार के बाद फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने माना कि सेमीफाइनल में उनकी टीम अपने गेम प्लान को ठीक से लागू नहीं कर पाई. उन्होंने कहा कि ‘लेस ब्लूज’ (फ्रांस की टीम) ने विपक्षी टीम को मैच की गति तय करने का मौका दिया.

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एम्बाप्पे बने फ्रांस की हार के कारण

विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन के खिलाफ फ्रांस के खिलाड़ियों को निराशाजनक प्रदर्शन रहा. खासकर फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने फैंस को काफी निराश किया. इस मुकाबले के पहले हाफ में एम्बाप्पे ने सभी फॉरवर्ड खिलाड़ियों में सबसे कम सिर्फ 15 बार गेंद को छुआ. इतना ही नहीं, 67वें मिनट में एम्बाप्पे के पास फ्रांस को खेल में वापस लाने का मौका था, लेकिन उनका शॉट स्पेन के डिफेंडर मार्क कुकुरेला से टकराकर थोड़ा बाहर चला गया. हालांकि उस समय तक फ्रांस 0-2 से पिछड़ चुका था.

ये भी पढ़ें: FIFA बेच रहा है वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की पिच का घास, एक टुकड़े की कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

कैसा रहा मुकाबला?

मुकाबले की बात करें, तो स्पेन ने मैच के 22वें मिनट में ही बढ़त बना ली थी. स्पेन की टीम को पेनल्टी मिली, जिस पर स्ट्राइकर मिकेल ओयारजाबल ने गोल दाग दिया. यह उनका टूर्नामेंट में 5वां गोल था. लुकास डिग्ने ने लामिन यमाल पर बॉक्स के अंदर फाउल किया था, जिसके चलते स्पेन को पेनल्टी मिली थी. इसके बाद डिफेंडर की भूमिका में खेलने वाले पेड्रो पोरो ने 58वें मिनट में गोल दागकर स्पेन को 2-0 से बढ़त दिला दी. वहीं, फ्रांस की ओर से कोई भी खिलाड़ी गोल नहीं कर पाया. इसके चलते स्पेन ने 2-0 से मुकाबला जीत लिया और फाइनल में एंट्री कर ली.

पिछले विश्व कप में फाइनल से हुए थे बाहर

बता दें कि पिछले विश्व कप में फ्रांस ने फाइनल तक का सफर तय किया था. साल 2022 में कतर में खेले गए वर्ल्ड कप में एम्बाप्पे ने आठ गोल किए थे, लेकिन फ्रांस को फाइनल में हार मिली थी. लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हराकर बाहर कर दिया था.

Tags: FIFA World Cup 2026
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