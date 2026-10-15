SA vs AUS: डरबन टेस्ट की हार से डरा साउथ अफ्रीका! दूसरे टेस्ट से पहले बदली टीम, स्टार प्लेयर को निकाला

SA vs AUS 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में 214 रनों से मिली करारी हार के बाद साउथ अफ्रीका की टीम में बड़ा फेरबदल हुआ है. साउथ अफ्रीका की सिलेक्शन कमेटी ने दूसरे टेस्ट से पहले टीम में 2 बड़े बदलाव किए हैं. स्टार बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स की टीम से छुट्टी कर दी गई है. उनकी जगह मैथ्यू ब्रीट्जके को साउथ अफ्रीका की 17 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल किया गया है. वहीं, काइल वेरेने की जगह रयान रिकल्टन को दूसरे टेस्ट के लिए विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा टोनी डी जोर्जी के सिलेक्शन पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि वो बाएं हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं.

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 18 अक्टूबर से दूसरा टेस्ट शुरू होगा. यह मुकाबला गकेबरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजे शुरू होगा. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम टेस्ट सीरीज बचाने के लिए उतरेगी. ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में जीत हासिल कर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.

ट्रिस्टन स्टब्स का क्यों कटा पत्ता?

26 साल के युवा बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में फ्लॉप रहे थे. वह पहली पारी में सिर्फ 32 रन बनाकर आउट हुए थे, जबकि दूसरी पारी में सिर्फ 1 रन बना पाए थे. उनके इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें स्क्वाड से बाहर कर दिया. उनकी जगह 27 साल के स्टार बल्लेबाज मैथ्यू ब्रीट्जके को मौका दिया गया है, जिनके पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके टेस्ट टीम में जगह पक्की करने का मौका होगा. मैथ्यू ब्रीट्जके ने अभी तक साउथ अफ्रीका के लिए 2 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें सिर्फ 14 रन ही बना पाए हैं. हालांकि हालिया वनडे सीरीज में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में शतक लगाया था. यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है.

दूसरे टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका का स्क्वाड

टेम्बा बावुमा (कप्तान), मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहम, मैथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकल्टन (विकेटकीपर), कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएट्जी, साइमन हार्मर, मार्को यान्सन, केशव महाराज, एडन मार्करम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिक नॉर्किया, डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा, काइल वेरेने.

पहले टेस्ट में हारा साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 9 से 13 अक्टूबर तक खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 214 रनों से बुरी तरह हराया. इस टेस्ट में साउथ अफ्रीका को आखिरी पारी में 421 रनों का टारगेट मिला था. हालांकि साउथ अफ्रीका टीम 206 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 8 विकेट हासिल किए. वहीं, मैट रेनशॉ ने बल्ले से पहली पारी में 190 रन बनाए, जबकि दूसरी इनिंग में 82 रनों की पारी खेली.