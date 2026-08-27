दिग्गज बैटर ने अचानक लिया संन्यास, 20 साल के करियर को किया खत्म, बताया कब खेलेंगे आखिरी मैच

Dean Elgar Retirement: साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज और पूर्व कप्तान डीन एल्गर ने अचानक क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का एलान किया है. इसी के साथ उनके करीब 20 सालों के क्रिकेट करियर का भी अंत हो गया. डीन एल्गर इन दिनों काउंटी चैंपियनशिप में एसेक्स के लिए खेल रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह मौजूदा 2026 सीजन के अंत में पेशेवर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा कह देंगे. बुधवार यानी 26 अगस्त को एसेक्स ने डीन एल्गर का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने रिटायरमेंट की जानकारी दी. डीन एल्गर ने कहा कि 2026 काउंटी चैंपियनशिप के बाद वह पेशेवर क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. हालांकि उन्होंने आखिरी मैच की कोई तारीख नहीं बताई है.

संन्यास पर क्या बोले डीन एल्गर?

वीडियो में साउथ अफ्रीकी दिग्गज ने कहा कि वे प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं. उन्होंने सभी का दिल से शुक्रिया किया. एल्गर ने क्रिकेट से संन्यास के पीछे परिवार की जरूरतों को मुख्य कारण बताया है. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि अब मेरे लिए सही समय है. मेरी उम्र बढ़ रही है. मैं 39 साल का हो गया हूं और घर पर भी बहुत कुछ चल रहा है, खासकर मेरे छोटे लेकिन तेजी से बड़े हो रहे परिवार को लेकर. अब मेरे लिए घर पर रहने और अपने पार्टनर और बच्चों के साथ समय बिताने का सही समय है. अब तक का सफर शानदार रहा है. यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सीजन के आखिर में मैं संन्यास ले लूंगा. मैं खुशकिस्मत था कि मुझे 12 साल तक अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और फिर (साउथ अफ्रीका की) कप्तानी करने की जिम्मेदारी भी मिली. यह मेरे करियर के सबसे गर्व भरे पलों में से एक है.’

A message from Dean Elgar to the cricketing world. 🗣️ 🦅 #FlyLikeAnEagle pic.twitter.com/ufmKREe9Fn — Essex Cricket (@EssexCricket) August 26, 2026

डीन एल्गर का इंटरनेशनल करियर

डीन एल्गर ने साल 2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. 39 साल के डीन एल्गर ने अपने करियर में साउथ अफ्रीका के लिए 86 टेस्ट मैच खेले, जबकि वनडे में 8 मुकाबले खेले. उन्होंने एबी डिविलियर्स की कप्तानी में वनडे डेब्यू किया था, जिसके बाद उसी साल के अंत में उन्होंने ग्रीम स्मिथ की कप्तानी में अपना टेस्ट डेब्यू भी किया. बाद में उन्हें साउथ अफ्रीका की कप्तानी करने का भी मौका मिला. एल्गर ने साल 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. हालांकि वे एसेक्स के लिए काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे थे. अब वे हर तरह के प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहे हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में एल्गर के आंकड़े

डीन एल्गर ने साउथ अफ्रीका के लिए 86 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 37.92 की औसत से 5,347 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 14 शतक और 23 अर्धशतक आए. वहीं, वनडे में डीन ने 8 मुकाबले खेले, लेकिन सिर्फ 104 रन ही बना पाए. वहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डीन के नाम 279 मैचों में करीब 19 हजार रन दर्ज हैं, जिसमें 55 शतक और 77 अर्धशतक शमिल हैं.