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28 साल का सूखा खत्म… साउथ अफ्रीका ने फीफा विश्व कप में रचा इतिहास, पहली बार नॉकआउट में पहुंची

FIFA World Cup 2026: साउथ अफ्रीका ने फीफा विश्व कप में इतिहास रच दिया है. बुधवार को साउथ कोरिया को हराने के बाद साउथ अफ्रीका ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में नॉकआउट के लिए क्वालीफाई किया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: June 25, 2026 11:51:49 AM IST

साउथ अफ्रीका पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंची.
साउथ अफ्रीका पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में पहुंची.


FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. बुधवार (24 जून) को साउथ अफ्रीका ने ग्रुप के रोमांचक मुकाबले में साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर विश्व कप 2026 के नॉकआउट (राउंड ऑफ 32) में अपनी जगह पक्की कर ली है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब साउथ अफ्रीका फीफा विश्व कप के नॉकआउट में अपनी जगह बनाई है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की जीत के असली होरी थापेलो मासेको रहे. उन्होंने दूसरे हाफ में शानदार गोल दागा. इसी के साथ थापेलो मासेको साउथ अफ्रीका की ओर से फीफा विश्व कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने सिर्फ 22 साल 225 दिन की उम्र में यह कारनामा किया है.

28 साल का इंतजार खत्म

साउथ अफ्रीका ने पहली बार साल 1998 में फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया था. इतने सालों में अभी तक साउथ अफ्रीका लीग स्टेज से कभी आगे नहीं बढ़ पाई. ऐसे में साउथ अफ्रीका ने 28 सालों का इंतजार खत्म करते हुए फीफा विश्व कप के नॉकआउट में जगह बना ली है. फीफा विश्व कप 2026 में साउथ अफ्रीका ने ग्रुप-ए में टॉप-2 में फिनिश किया था.

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साउथ अफ्रीका ने 3 मैच खेले, जिसमें कुल 4 प्वाइंट्स हासिल किए. बता दें साउथ अफ्रीका को इस विश्व कप के पहले मैच में मेक्सिको के खिलाफ हार का सामना भी करना पड़ा था. इसके बाद चेकिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका का मैच ड्रॉ रहा था. इसके बावजूद साउथ अफ्रीका ने वापसी करते हुए नॉकआउट में एंट्री कर ली.

साउथ अफ्रीका का अगला मुकाबला?

साउथ कोरिया को हराने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम लॉस एंजिल्स के लिए रवाना होगा. वहां पर 28 जून को साउथ अफ्रीका का मुकाबला राउंड ऑफ 32 में ग्रुप-बी के उपविजेता से होगा. वहीं, दूसरी ओर साउथ अफ्रीका से हार के बाद साउथ कोरिया के खिलाड़ी काफी निराश दिखाई दिए. अब उनका भाग्य अब उनके हाथ में नहीं है, लेकिन अभी भी वह टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए हैं.

साउथ कोरिया के पास अभी भी बेस्ट तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में शामिल होकर अगले राउंड में पहुंचने का मौका है. फिलहाल साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों की रैंकिंग में चौथे स्थान पर है. अभी साउथ कोरिया को बाकी ग्रुपों के रिजल्ट का इंतजार करना होगा, जिसके बाद पता चलेगा कि वह टॉप-8 में बना रहता है या नहीं.

Tags: FIFA World Cup 2026
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