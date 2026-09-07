SA vs AUS: ब्रेविस का कटा पत्ता, डेविड मिलर की वापसी! ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीकी टीम का एलान

South Africa ODI Squad: साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की घरेलू वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का एलान कर दिया है. इस टीम की कमान टेम्बा बावुमा को सौंपी गई है. साउथ अफ्रीका की वनडे टीम में अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर और विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक को भी शामिल किया गया है. इससे साफ होता है कि मिलर और डी कॉक साल 2027 वनडे विश्व कप के लिए बोर्ड की योजनाओं में बने हुए हैं. इन दोनों खिलाड़ियों के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, लेकिन वे इस साल टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा था.

साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुक्री कॉनराड ने सोमवार (7 सितंबर) को कहा, ‘जब भी हमें क्विनी (क्विंटन डी कॉक) की जरूरत होगी, वह खेलेंगे. वनडे क्रिकेट शायद क्विनी का सबसे अच्छा फॉर्मेट है और वह सभी वनडे मैच खेलेंगे. उन्होंने आगे कहा कि डेविड मिलर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, लेकिन शायद बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि उन्हें ILT20 खेलना है.

कगिसो रबाडा चोट के कारण बाहर

साउथ अफ्रीका के अनुभवी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा को वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है. रबाडा अभी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं, जिसके चलते वो सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह टीम में स्टार तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएट्जी की वनडे टीम में वापसी हुई है. उन्होंने आखिरी बार भारत में वनडे विश्व कप 2023 में भाग लिया था. कोएट्जी पिछले 3 सालों में कई चोटों से जूझ चुके हैं.

SQUAD ANNOUNCEMENT 🚨 The South Africa Men’s selection panel has today announced a 16-player squad for the three-match Dafabet One-Day International (ODI) series against Australia from 24-30 September. Temba Bavuma will captain the side, which sees DP World Lions fast bowler… pic.twitter.com/G5n33z67ru — Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 7, 2026

डेवाल्ड ब्रेविस को नहीं मिला मौका

इस टीम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही है कि इसमें युवा बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस का नाम शामिल नहीं है. वनडे सीरीज के लिए ब्रेविस को मौका नहीं दिया गया है, जिसको लेकर फैंस भड़क गए हैं. ब्रेविस की जगह बाएं हाथ के बल्लेबाज टोनी डी जॉर्जी को मौका मिला है, जो फैंस को शायद पसंद नहीं आ रहा है.

वनडे सीरीज का शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया की टीम इस महीने के अंत में साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी. इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का पहला मैच 24 सितंबर को खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे 27 सितंबर और तीसरा वनडे मुकाबला 30 सितंबर को होगा.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अफ्रीका की टीम

टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डी कॉक, टोनी डी जॉर्जी, ब्योर्न फोर्टुइन, मार्को यान्सन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, एडेन मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, रयान रिकेल्टन और ट्रिस्टन स्टब्स.