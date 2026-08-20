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Ganguly 2.0 at Lords: लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली जैसा सेलिब्रेशन, टीम इंडिया ने हवा में लहराई टी-शर्ट, Video Viral

Sourav Ganguly Style Celebration: भारत की मिक्स्ड डिसएबलिटी टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड को 118 रनों से बुरी तरह हराया. इस जीत के बाद टीम इंडिया ने लॉर्ड्स की बालकनी में सौरव गांगुली की तरह टी-शर्ट हवा में लहराकर जश्न मनाया.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: August 20, 2026 1:52:34 PM IST

भारत की मिक्स्ड डिसएबिलिटी क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स की बालकनी में टी-शर्ट लहराकर जश्न मनाया.
भारत की मिक्स्ड डिसएबिलिटी क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स की बालकनी में टी-शर्ट लहराकर जश्न मनाया.


Sourav Ganguly Style Celebration: भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली का लॉर्ड्स की बालकनी वाला सेलिब्रेशन हर क्रिकेट फैंस के दिल में बसा हुआ है. साल 2002 में जब भारत ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड को नेटवेस्ट ट्रॉफी में हराया था, तो गांगुली ने हवा में अपनी टी-शर्ट लहराई थी. अब सालों 24 साल बाद एक बार फिर ऐसा ही आइकॉनिक सेलिब्रेशन देखने को मिला है. भारत की मिश्रित दिव्यांग (मिक्स्ड डिसएबिलिटी) क्रिकेट टीम ने बुधवार (19 अगस्त) को लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड को हराकर शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के बाद भारतीय टीम ने लॉर्ड्स की बालकनी में टी-शर्ट उतारकर जश्न मनाया.

मैच जीतने के बाद टी-शर्ट उतारकर मनाया जश्न

भारत और इंग्लैंड की मिक्स्ड डिसएबिलिटी क्रिकेट टीम के बीच 7 मैचों की सीरीज खेली गई. इस सीरीज का आखिरी मैच लॉर्ड्स के मैदान पर खेला गया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 206 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया, जो इस सीरीज का सबसे बड़ा टोटल था. इसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने 88 रन पर ही ढेर हो गई. इससे भारत ने 118 रनों से बड़ी जीत दर्ज की.

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इस जीत के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी टी-शर्ट उतारकर हवा में लहराया. इसका वीडियो भी सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि खिलाड़ियों के अलावा एक अधिकारी भी अपना ब्लेजर उतारकर हवा में लहराकर जश्न मना रहा है. देखें वीडियो…


भारत ने गंवाई सीरीज

भारतीय मिक्स्ड डिसएबिलिटी टीम ने भले ही इंग्लैंड को लॉर्ड्स के मैच में हरा दिया, लेकिन सीरीज गंवा दी. इंग्लैंड ने इस सीरीज को 4-3 से अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड ने सीरीज के पहले मैच में हराया था, जिसके बाद भारत ने अगले 2 मैचों में इंग्लैंड को हराकर जीत दर्ज की. इसके बाद इंग्लैंड ने 3 मैचों में लगातार जीत हासिल की. फिर आखिरी मैच में भारत ने जीत हासिल कर सीरीज को खत्म किया.

इन खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन

लॉर्ड्स में खेले गए मैच में भारत की ओर से कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. टीम इंडिया के लिए अर्जुन गवरे, मेजर मगराय और साई आकाश ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की. इंग्लैंड के एल्फी पाइल ने 2 विकेट लिए, लेकिन उनकी इकॉनमी काफी ज्यादा रही.

Tags: IND vs ENGSourav GangulyTeam India
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