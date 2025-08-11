Kohli-Rohit को वनडे से ले लेना चाहिए रिटायरमेंट? ‘दादा’ ने दिया ऐसा कड़क जवाब, सुन उतर जाएगा विरोधियों का मुंह

Kohli-Rohit Retirement: विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। टीम इंडिया के दोनों दिग्गज बल्लेबाजों के वनडे करियर को लेकर काफी चर्चा हो रही है। 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप में विराट-रोहित खेलेंगे या नहीं, इस पर भी एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। इन तमाम अटकलों के बीच, जब टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से कोहली-रोहित के वनडे क्रिकेट में भविष्य को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ और सटीक जवाब दिया। दादा कहते हैं कि जो अच्छा खेले उसे मौका मिलना चाहिए।\

कोहली-रोहित पर दादा के बेबाक बोल

सौरव गांगुली ने एग्री बिजनेस लिमिटेड के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कोहली-रोहित के वनडे भविष्य को लेकर कहा, “यह कहना बहुत मुश्किल है। जो अच्छा खेलेगा, वह खेलेगा। अगर विराट और रोहित अच्छा करते हैं, तो उन्हें अपने खेल को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। इन दोनों का वनडे रिकॉर्ड कमाल का है। दोनों ने सफेद गेंद वाले क्रिकेट में भी उम्दा प्रदर्शन किया है।” बता दें कि विराट और रोहित आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जर्सी में नजर आए थे। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रही।

कोहली-रोहित का वनडे में रिकॉर्ड दमदार

पिछले तीन सालों में विराट कोहली का वनडे क्रिकेट में रिकॉर्ड कमाल का रहा है। किंग कोहली ने साल 2023 में कुल 27 वनडे मैच खेले। इस दौरान उन्होंने 72 की दमदार औसत से 1377 रन बनाए। विराट ने छह शतक और 8 अर्धशतक लगाए। 2024 में किंग कोहली को सिर्फ 3 वनडे खेलने का मौका मिला और उनके बल्ले से 58 रन निकले। किंग कोहली साल 2025 में फॉर्म में लौटे। इस साल अब तक खेले गए 7 मैचों में विराट ने 45 की बेजोड़ औसत से 275 रन बनाए हैं। किंग कोहली के बल्ले से एक शतक और दो अर्धशतक निकले हैं।

वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा की बात करें तो वो भी किसी से कम नहीं हैं। इस साल हिटमैन ने अब तक कुल 8 मैच खेले हैं, उनके बल्ले से 37 की जबरदस्त औसत से 302 रन निकले हैं। इस दरम्यान रोहित ने एक शतक और एक अर्धशतक जड़ा है। वर्ष 2024 में खेले गए 3 वनडे मैचों में भारतीय कप्तान ने 52 की बल्लेबाजी औसत से 157 रन बनाए। वहीं, 2023 में रोहित 26 पारियों में 52 की औसत से 1255 रन बनाएँगे। ये आंकड़े चीख-चीख कर गवाही दे रहे हैं कि वनडे में रोहित-कोहली का जादू अभी भी बरकरार है। टीम इंडिया को इस फॉर्मेट में इन दो धुरंधरों की सख्त जरूरत है।

