Virat-Rohit ODI Career: ODI में क्या होगा विराट-रोहित का भविष्य? Sourav Ganguly ने बता दिया क्लियर, सुन दंग रह गए क्रिकेट फैंस

Sourav Ganguly on Virat-Rohit ODI Career: विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे करियर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि, 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली खेल सकते हैं। तो कभी कहा जाता है कि, अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाला वनडे सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा का आखिरी वनडे सीरीज होगा। अब इस मामले में सौरभ गांगुली की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल, सौरव गांगुली ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे भविष्य को लेकर बढ़ती चर्चा पर अपनी राय रखते हुए कहा है कि जब तक ये दोनों खिलाड़ी उच्चतम स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, तब तक इन्हें खेलते रहना चाहिए।’

सौरभ गांगुली ने क्या कहा?

गांगुली ने कहा कि उन्हें इस तरह के किसी फैसले की आधिकारिक जानकारी नहीं है। पीटीआई के अनुसार, एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, “मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।” हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान ने इस बात पर जोर देकर कहा कि चयन और करियर की अवधि हमेशा प्रदर्शन पर निर्भर होनी चाहिए। पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, “यह कहना मुश्किल है। जो भी अच्छा करेगा, वह खेलेगा। अगर वे अच्छा करते हैं, तो उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए। कोहली का वनडे रिकॉर्ड शानदार है, रोहित शर्मा का भी। दोनों ही सीमित ओवरों के क्रिकेट में कमाल के हैं।”

19 अक्टूबर से शुरू होगा भारत का ऑस्ट्रेलिया वनडे दौरा

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, 19 अक्टूबर से भारत का ऑस्ट्रेलिया का वनडे दौरा शुरू हो रहा है, जिसके मैच पर्थ, एडिलेड और सिडनी में खेले जाएंगे। फिर इसके बाद दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन घरेलू वनडे मैच खेले जाएंगे। 2026 के कैलेंडर में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और सीरीज शामिल है। 9 सितंबर से दुबई में शुरू होने वाले टी20 एशिया कप के बारे में गांगुली ने कहा कि इंग्लैंड में पाँच टेस्ट मैचों की सीरीज के बाद मिले अच्छे ब्रेक के बाद भारत को स्पष्ट रूप से फेवरेट टीम के रूप में अपने अभियान की शुरुआत करनी चाहिए।