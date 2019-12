नई दिल्ली. क्रिकेट के मैदान का सबसे बड़ा मुकाबला जब होता है जब भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की टीम आमने सामने रहती हैं. हालांकि दोनों टीम अब आईसीसी टर्नामेंट में ही नजर आती हैं क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच कई सालों से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली से भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज खेलने का सवाल किया गया. इस सवाल पर दादा ने जवाब देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान द्विपक्षीय सीरीज सरकार का निर्णय है और यह सरकार के उपर ही निर्भर है.

बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने साल 2012–13 में भारत का दौरा किया था. यहां पाकिस्तान टीम ने 25 दिसंबर 2012 से 6 जनवरी 2013 तक टीम इंडिया के साथ मैच खेले थे. पाकिस्तान की टीम ने इस दौरे में भारत के साथ तीन वनडे मैच और दो टी20 मैच खेले थे. इस दौरे पर पाकिस्तान ने टीम इंडिया को उसके घर में वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था और टी20 सीरीज 1-1 से बराबर रही.

इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की कमान महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में थी और पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मिसबाह उल हक थे. भारत पाक वनडे सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से धोनी के बल्ले से सबसे अधिक 203 रन निकले थे और इसके साथ ही इशांत शर्मा ने इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए सबसे अधिक 7 विकेट हासिल किए थे.

BCCI chief Sourav Ganguly, when asked 'It's been a long time since India played a bilateral series with Pakistan': Playing Pakistan is a government decision and it depends on the government. pic.twitter.com/Zcc0IfsP0k

— ANI (@ANI) December 20, 2019