Sourav Ganguly: फेसबुक पोस्ट देखते ही भड़के ‘दादा’, तुरंत पहुंच गए पुलिस के पास, क्या है पूरा मामला?

Sourav Ganguly: भारतीय क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सौरव गांगुली सोमवार को पुलिस थाने पहुंचे. गांगुली ने उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए एक फेसबुक पेज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. सौरव गांगुली का आरोप है कि लाखों फॉलोअर्स वाले फेसबुक पेज पर उनके खिलाफ भ्रामक और अपमानजनक पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं. इससे उनकी छवि खराब हो रही है.

शिकायत में पूर्व क्रिकेटर ने बताया कि ये भ्रामक पोस्ट ‘सौरव गांगुली फैंस’ नाम के एक पेज से किए जा रहे थे, जो खुद को एक अनौपचारिक प्रशंसक पेज बताता है. इसके अलावा गांगुली ने डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म ‘स्पोर्ट्सविकी’ का भी नाम लिया है. शिकायत मिलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आई और कार्रवाई शुरू कर दी.

सौरव गांगुली ने की ये मांग

पूर्व दिग्गज क्रिकेटर सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने मांग कि उनके खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने वाले लोगों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. सौरव गांगुली ने यह शिकायत ठाकुरपुकुर थाने में दर्ज कराई है. आरोप है कि इस पेज से लगातार ऐसे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें गांगुली की छवि को नकारात्मक तरीके से दिखाया जा रहा है.

Former Indian cricket team captain Sourav Ganguly has filed a complaint with the Kolkata Police alleging that a social media fan page was attempting to malign his reputation. pic.twitter.com/NqllH632Hc — IANS (@ians_india) June 15, 2026

सौरव गांगुली ने बताया कि जिस पेज से उनके खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किए जा रहे हैं, उसके फेसबुक पर 36 लाख फॉलोअर्स हैं. गांगुली ने माना कि जानी-मानी हस्ती होने की वजह से उनकी आलोचना करना और विचार रखना ठीक है, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा और छवि को खराब करने के इरादे से फैलाए जा रहे भ्रामक पोस्ट और सामग्री बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. इस पर कानूनी कार्रवाई जरूरी है.

ये भी पढ़ें: फुटबॉल कोच निकला हैवान! 17 साल की लड़की को करियर बनाने का दिखाया सपना, फिर 3 साल तक किया दुष्कर्म

जांच में जुटी पुलिस

सौरव गांगुली ने इस फेसबुक पेज को चलाने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस पेज को कौन ऑपरेट कर रहा है, जिससे सौरव गांगुली के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट किए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है. यह विवाद ऐसे समय में आया, जब सौरभ गांगुली को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी खूब चर्चा हो रही है. ऐसे में फेसबुक पेज का विवाद सामने आने से गांगुली के बारे में चर्चा तेज हो गई है.

सौरव गांगुली का करियर

बंगाल के रहने वाले सौरव गांगुली भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं. उन्होंने लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभाली. क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सौरव गांगुली ने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद पर भी काम किया. फिलहाल वह क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष हैं.