महालया के कारण बिगड़ा रणजी ट्रॉफी का शेड्यूल, ईडन गार्डन में नहीं खेला जाएगा मैच, सौरव गांगुली क्या बोले?

क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने साफ कहा है कि ईडन गार्डन्स को लेकर राज्य सरकार जो भी फैसला करेगी, बोर्ड उसका पालन करेगा. इसी वजह से बंगाल और दिल्ली के बीच होने वाला रणजी ट्रॉफी का पहला मुकाबला अब ईडन गार्डन्स की जगह कल्याणी में खेला जाएगा. यह मैच 11 अक्टूबर से शुरू होना है. ईडन गार्डन्स में महालया के खास शेड्यूल की तैयारियों के कारण यह बदलाव किया गया है.

रिपोर्ट के अनुसार, ईडन गार्डन्स 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक राज्य सरकार के नियंत्रण में रहेगा. 10 अक्टूबर को महालया के मौके पर यहां एक विशेष शेड्यूल आयोजित किया जाएगा, जो दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत का हिस्सा होगा. मीडिया से बात करते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जो भी निर्देश देंगे, सीएबी उसका पालन करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि इस शेड्यूल में प्रधानमंत्री के शामिल होने की संभावना है. सीएबी ने मैच के वेन्यू में बदलाव की जानकारी BCCI को दे दी है.

महालया शेड्यूल में होगा खास आयोजन

महालया के इस विशेष शेड्यूल में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हजारों ड्रोन का बड़ा शो, आतिशबाजी और शानदार लाइटिंग देखने को मिल सकती है. मशहूर बॉलीवुड पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल के लाइव परफॉर्म करने की भी तैयारी है. शेड्यूल को पश्चिम बंगाल पर्यटन विभाग और सूचना एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है.

सुरक्षा के बीच बदला रणजी मैच का वेन्यू

प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा को देखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) 25 सितंबर से स्टेडियम की जिम्मेदारी संभाल सकता है. आयोजकों को उम्मीद है कि बड़े स्तर पर होने वाला ढाक वादन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह बना सकता है. वहीं, ईडन गार्डन्स उपलब्ध नहीं होने के कारण बंगाल अपना रणजी ट्रॉफी अभियान दिल्ली के खिलाफ कल्याणी से शुरू करेगा. इसके बाद टीम सर्विसेज और केरल के खिलाफ अपने अगले मुकाबले खेलेगी.