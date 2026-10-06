IPL में चलेगी दिल्ली कैपिटल्स की ‘दादागिरी’! ‘दादा’ बने टीम का नए बॉस, फ्रेंचाइजी ने खेला बड़ा दांव

Delhi Capitals New Head Coach: दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2027 सीजन के लिए नए हेड कोच का एलान कर दिया है. फ्रेंचाइजी ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को अपना नया हेड कोच बनाया है. मंगलवार को सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइजी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई. वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘दिल्ली, अब दादागिरी का समय है.’

सौरव गांगुली दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग स्टाफ में हेमंग बदानी की जगह लेंगे, जो पिछले 2 सीजन से टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. सौरव गांगुली की अगुवाई में नया कोचिंग स्टाफ लाया जाएगा, जो अगले 2 सीजन तक टीम की जिम्मेदारी संभालेगा. सौरव गांगुली को हेड कोच बनाने के बाद जल्द ही अन्य कोचों की नियुक्ति की जाएगी.

क्यों बदला गया दिल्ली कैपिटल्स का कोच?

दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी के दोनों सह-मालिकों जीएमआर (GMR) ग्रुप और सहमालिक जेएसडब्ल्यू (JSW) के बीच एक खास समझौता हुआ है. इसके तहत दोनों मालिक हर 2 साल में क्रिकेट ऑपरेशंस को आपस में बदलते हैं. इसी वजह से हर 2 साल में कोचिंग सेटअप में बदलाव होते रहते हैं.

IPL 2025 और 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की IPL टीम का पूरा मैनेजमेंट GMR ग्रुप के पास था. GMR ग्रुप ने अपने कार्यकाल के लिए हेमांग बदानी को हेड कोच और वेणुगोपाल राव को क्रिकेट निदेशक (Director of Cricket) नियुक्त किया था. अब JSW ग्रुप की बारी है, जो अगले 2 साल के लिए दिल्ली कैपिटल्स की IPL टीम का कमान संभालेगा. ऐसे में JSW ने अपने हिसाब से नया कोचिंग सेटअप लाने का फैसला किया है. इसके चलते पुराने कोचिंग स्टाफ की छुट्टी कर दी गई है.

सौरव गांगुली का दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ाव

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का दिल्ली कैपिटल्स ने खास नाता रहा है. वह साल 2019 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ सलाहकार के तौर पर जुड़े थे. उस समय वह सीएबी के अध्यक्ष थे और बाद में BCCI के अध्यक्ष भी बने. तब सौरव गांगुली ने कहा था कि सीएबी अध्यक्ष के तौर पर उनकी भूमिका मानद थी और वह IPL से जुड़ी गतिविधियों को प्रभावित नहीं कर सकते थे. वहीं, इस साल की शुरुआत में सौरव गांगुली ने साउथ अफ्रीका की SA20 लीग में प्रिटोरिया कैपिटल्स के हेड कोच के तौर पर काम किया. यह बतौर कोच उनका पहला कार्यकाल था. अब वो IPL 2027 में दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच के तौर पर काम करते दिखाई देंगे.

Dilli, it’s time for Dadagiri 🐅 Sourav Ganguly, Head Coach of the Tigers 🔥 https://t.co/EMTPQ9TB64 — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) October 6, 2026

क्या बोले सौरव गांगुली?

दिल्ली कैपिटल्स का हेड कोच बनाए जाने के बाद सौरव गांगुली का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा, ‘मैं IPL में हेड कोच की भूमिका निभाने के लिए उत्साहित हूं. दिल्ली कैपिटल्स मेरे दिल के बहुत करीब है और इस टीम के साथ मेरा लंबे समय से मजबूत रिश्ता रहा है. मैंने मालिकों, मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम किया है, इसलिए यह मेरे लिए एक रोमांचक जिम्मेदारी है. हमारे पास एक प्रतिभाशाली टीम है और हमने हाल के समय में अच्छा क्रिकेट खेला है. मैं टीम के साथ काम करने, नए सीजन और एक मजबूत और निडर टीम बनाने के लिए उत्सुक हूं.’

गांगुली के बाद युवराज सिंह की होगी एंट्री!

रिपोर्ट्स की मानें, तो सौरव गांगुली के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कोचिंग सेटअप में पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह की भी एंट्री हो सकती है. युवराज सिंह को दिल्ली कैपिटल्स का बैटिंग कोच बनाया जा सकता है. युवी ने कई युवा खिलाड़ियों को तैयार किया है, जिसमें शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे स्टार बल्लेबाज शामिल हैं.