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सौरव गांगुली ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, ICC हॉल ऑफ फेम में हुए शामिल, अंजुम चोपड़ा और केविन पीटरसन को भी मिला सम्मान

भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और अंजुम चोपड़ा को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन को भी यह सम्मान मिला.

By: Satyam Sengar | Published: July 12, 2026 1:12:51 PM IST

सौरव गांगुली ने हासिल की बड़ी उपलब्धि.
सौरव गांगुली ने हासिल की बड़ी उपलब्धि.


भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और भारतीय विमेंस क्रिकेट की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को आधिकारिक रूप से ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने शनिवार, 11 जुलाई को इसकी घोषणा की. ICC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर दोनों भारतीय दिग्गजों का इस प्रतिष्ठित सूची में स्वागत किया. यह सम्मान उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, जिन्होंने क्रिकेट में लंबे समय तक शानदार योगदान दिया हो.

सौरव गांगुली ने 1992 से 2008 तक भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया. अपने 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 113 टेस्ट और 311 वनडे मुकाबले खेले. गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट में 7,212 रन और वनडे में 11,363 रन बनाए. उन्होंने गेंदबाजी में भी योगदान देते हुए टेस्ट में 32 और वनडे में 100 विकेट हासिल किए. कप्तान के रूप में उन्होंने भारतीय क्रिकेट को नई दिशा दी और 2003 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल तक टीम को पहुंचाया.

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अंजुम चोपड़ा का शानदार क्रिकेट सफर
भारतीय विमेंस क्रिकेट की दिग्गज खिलाड़ी अंजुम चोपड़ा को भी उनके बेहतरीन योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में जगह मिली. उन्होंने 1995 से 2012 तक भारत के लिए खेलते हुए 12 टेस्ट, 127 वनडे और 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले. अंजुम ने टेस्ट में 548 रन, वनडे में 2,856 रन और टी20 में 241 रन बनाए. उन्होंने गेंद से भी योगदान दिया और टेस्ट में दो तथा वनडे में चार विकेट लिए.

केविन पीटरसन भी हुए सम्मानित
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज केविन पीटरसन को भी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया. दक्षिण अफ्रीका में जन्मे पीटरसन ने 2004 से 2014 तक इंग्लैंड के लिए खेला. उन्होंने 104 टेस्ट, 136 वनडे और 37 टी20 मुकाबलों में हिस्सा लिया. उनके नाम टेस्ट में 8,181 रन, वनडे में 4,440 रन और टी20 में 1,176 रन दर्ज हैं. पीटरसन ने 2005 की एशेज जीत और 2010 टी20 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाई.

Tags: Kevin pietersenSourav Ganguly
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