Home > क्रिकेट > Sourav Ganguly Death Threat: सौरव गांगुली को किसने दी जान से मारने की धमकी, कूरियर से आए खत ने उड़ाए होश!

Sourav Ganguly Death Threat: सौरव गांगुली को किसने दी जान से मारने की धमकी, कूरियर से आए खत ने उड़ाए होश!

Sourav Ganguly Death Threat: पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है. दादा के घर कूरियर से आए खत के बाद हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई. जानिए क्या है पूरा मामला.

By: Shivani Singh | Published: August 11, 2026 12:24:37 AM IST

पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है.
पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है.


भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और उनकी पत्नी डोना गांगुली को जान से मारने की धमकी मिली है. भारत के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष की निजी सचिव की तरफ से ठाकुरपुकुर पुलिस स्टेशन में औपचारिक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. लिखित शिकायत में जिक्र है, ‘मैं, तानिया भट्टाचार्य, सौरव गांगुली की तरफ से आपको यह पत्र लिख रही हूं, जिनके साथ मैं बतौर निजी सचिव काम करती हूं. मैं आपका ध्यान एक गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहती हूं, जो सौरव गांगुली और उनके परिवार को मिली कुछ धमकी भरी चिट्ठियों से जुड़ा है.’

पुलिस में की शिकायत

शिकायत में आगे लिखा गया, ‘पिछले कुछ महीनों से हमें किसी अनजान शख्स की तरफ से (सौरव) गांगुली के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों वाली चिट्ठियां मिल रही हैं. शुरू में हमने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह सोचकर कि ये किसी ऐसे व्यक्ति की हरकत है, जो उन्हें पसंद नहीं करता और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए चिट्ठियां भेज रहा है. हालांकि, आज हमें सौरव गांगुली और डोना गांगुली के नाम से दो चिट्ठियां मिलीं, जिनमें भेजने वाले ने न सिर्फ उनके खिलाफ नफरती बातें लिखीं, बल्कि सौरव गांगुली, डोना गांगुली और उनके साथ या उनके लिए काम करने वाले लोगों की जान और सुरक्षा को लेकर गंभीर धमकियां भी दीं.

You Might Be Interested In

शिकायत में लिखा गया है, ‘इन चिट्ठियों में दी गई धमकियों की गंभीरता ने हमें चिंतित कर दिया है. ये चिट्ठियां अब नफरत या अपमानजनक बातों से आगे बढ़कर जान और निजी सुरक्षा के लिए स्पष्ट धमकियों में बदल गई हैं, इसलिए हमारा मानना ​​है कि इस मामले में पुलिस का तुरंत दखल और जांच जरूरी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि कृपया जरूरी कार्रवाई करें, शिकायत दर्ज कर जांच करें, इन धमकी भरी चिट्ठियों को भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करें और सौरव गांगुली, डोना गांगुली और उनके साथ काम करने वाले स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं.’

किसने भेजा धमकी भरा खत?

रिपोर्ट्स के मुताबिक ये चिट्ठियां कूरियर के जरिए सौरव गांगुली के घर भेजी गई हैं. पैकेट पर भेजने वाले का नाम अरुण कुमार लिखा था, जो बेलघरिया का रहने वाला है. फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

Tags: home-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?

August 10, 2026

वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हैं ये 8 ‘अजूबा’ रिकॉर्ड

August 9, 2026

अगस्त में घूमने के लिए अच्छी रहेंगी ये 6 जगहें

August 9, 2026

सैंकड़ों किमी. दूर से कांवड़ क्यों लाते हैं शिव भक्त?

August 9, 2026

हंसिका मोटवानी, चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर फिल्मों तक का सफर

August 9, 2026

कौन हैं संचिता बासु?

August 9, 2026
Sourav Ganguly Death Threat: सौरव गांगुली को किसने दी जान से मारने की धमकी, कूरियर से आए खत ने उड़ाए होश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sourav Ganguly Death Threat: सौरव गांगुली को किसने दी जान से मारने की धमकी, कूरियर से आए खत ने उड़ाए होश!
Sourav Ganguly Death Threat: सौरव गांगुली को किसने दी जान से मारने की धमकी, कूरियर से आए खत ने उड़ाए होश!
Sourav Ganguly Death Threat: सौरव गांगुली को किसने दी जान से मारने की धमकी, कूरियर से आए खत ने उड़ाए होश!
Sourav Ganguly Death Threat: सौरव गांगुली को किसने दी जान से मारने की धमकी, कूरियर से आए खत ने उड़ाए होश!