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2 टेस्ट में 3 शतक… सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ बरपाया था कहर, अब ICC ने दिया बड़ा इनाम

ICC Player of the Month: श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर सोनल दिनुषा को अगस्त के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड दिया गया है. सोनल ने पिछले महीने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट में 3 शतक लगाए थे.

By: Ankush Upadhayay | Published: September 17, 2026 6:37:46 PM IST

सोनल दिनुषा ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीता.
सोनल दिनुषा ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीता.


Sonal Dinusha ICC Player of the Month: श्रीलंका के युवा स्टार बल्लेबाज सोनल दिनुषा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से बड़ा खिताब मिला है. ICC ने सोनल दिनुषा (Sonal Dinusha) को अगस्त के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है. सोनल दिनुषा ने पिछले महीने भारत के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ उस सीरीज में रनों का अंबार लगा दिया था. भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिनुषा को यह अवॉर्ड दिया गया है. यह उनका पहला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवॉर्ड है. उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और बांग्लादेश के पेसर हसन महमूद को पछाड़ते हुए यह अवॉर्ड अपने नाम किया.

दिनुषा ने 4 पारी में ठोके थे 3 शतक

अगस्त में भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैच ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज में सोनल दिनुषा का बल्ला खूब बोला था. उन्होंने इस सीरीज में 4 पारियों में 140 के औसत से 420 रन बनाए. इसमें उनके बल्ले से 3 शतक और 1 अर्धशतक आया. 25 साल के इस बल्लेबाज ने दूसरे टेस्ट में अविश्वसनीय प्रदर्शन किया. उस मुकाबले में भारत टीम जीत के करीब पहुंच गई थी, लेकिन सोनल दिनुषा बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए. उन्होंने पहली पारी में 103 रन बनाए. इसके बाद फॉलोऑन खेल रही श्रीलंका की दूसरी पारी में दिनुषा ने 133 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके दम पर श्रीलंका ने इस टेस्ट को ड्रॉ पर खत्म किया. हालांकि भारत ने इस सीरीज को 1-0 से अपने नाम किया.

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अवॉर्ड मिलने पर क्या बोले दिनुषा?

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवॉर्ड जीतने के बाद सोनल दिनुषा का बयान भी सामने आया है. दिनुषा ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए बहुत मायने रखता है. खासकर करियर के शुरुआती दौर में. दिनुषा ने आगे कहा कि भारत के खिलाफ खेली गई वो टेस्ट सीरीज हमेशा उनके दिल के करीब रहेगी. घरेलू फैंस के सामने 3 शतक लगाने एक सपने जैसा था. उन्होंने आगे कहा कि यह अवॉर्ड उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा.

सोनल दिनुषा का करियर

25 साल के स्टार ऑलराउंडर सोनल दिनुषा ने जून में बांग्लादेश के लिए खेला था. इसके बाद से अभी तक उन्होंने श्रीलंका के लिए 5 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 86.57 की शानदार औसत से 606 रन बनाए हैं. इसमें 3 शतक और 2 अर्धशतक शामिल हैं.

Tags: ICC Player of the Month Award
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