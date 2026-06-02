Cricket camp accident: क्रिकेट सीखने गया था बेटा, आई मौत की खबर… पिच रोलर के नीचे दबकर 15 वर्षीय खिलाड़ी की मौत

Solapur cricket camp accident: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आयोजित एक क्रिकेट समर कैंप के दौरान हुए दर्दनाक हादसे ने खेल प्रशिक्षण केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्रिकेट सीखने और अपने सपनों को उड़ान देने पहुंचे 15 वर्षीय किशोर खिलाड़ी की एक हादसे में मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने दो कोचों और संबंधित क्रिकेट एसोसिएशनों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बच्चों से जोखिम भरा काम कराए जाने की बात सामने आई है.

15 वर्षीय आरव चौधरी की हादसे में गई जान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक की पहचान आरव उर्फ विरेन चौधरी के रूप में हुई है. यह दर्दनाक हादसा 30 मई की सुबह बारशी शहर में आयोजित एक क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर के दौरान हुआ था बताया गया कि नियमित अभ्यास शुरू होने से पहले क्रिकेट पिच को तैयार करने का काम किया जा रहा था. इसी दौरान कुछ बच्चों को भारी पिच रोलर खींचने के लिए लगाया गया था. आरव भी अन्य खिलाड़ियों के साथ इस काम में शामिल था.