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Cricket camp accident: क्रिकेट सीखने गया था बेटा, आई मौत की खबर… पिच रोलर के नीचे दबकर 15 वर्षीय खिलाड़ी की मौत

Solapur cricket camp accident: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बारशी में आयोजित एक क्रिकेट समर कैंप के दौरान 15 वर्षीय खिलाड़ी आरव उर्फ विरेन चौधरी की पिच रोलर के नीचे दबने से मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में बच्चों से भारी उपकरण खिंचवाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात सामने आई है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 2, 2026 2:41:35 PM IST

बच्चों से खिंचवाया जा रहा था भारी रोलर, एक खिलाड़ी की चली गई जान
बच्चों से खिंचवाया जा रहा था भारी रोलर, एक खिलाड़ी की चली गई जान


Solapur cricket camp accident: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आयोजित एक क्रिकेट समर कैंप के दौरान हुए दर्दनाक हादसे ने खेल प्रशिक्षण केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्रिकेट सीखने और अपने सपनों को उड़ान देने पहुंचे 15 वर्षीय किशोर खिलाड़ी की एक हादसे में मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने दो कोचों और संबंधित क्रिकेट एसोसिएशनों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और बच्चों से जोखिम भरा काम कराए जाने की बात सामने आई है.

15 वर्षीय आरव चौधरी की हादसे में गई जान

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक की पहचान आरव उर्फ विरेन चौधरी के रूप में हुई है. यह दर्दनाक हादसा 30 मई की सुबह बारशी शहर में आयोजित एक क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर के दौरान हुआ था बताया गया कि नियमित अभ्यास शुरू होने से पहले क्रिकेट पिच को तैयार करने का काम किया जा रहा था. इसी दौरान कुछ बच्चों को भारी पिच रोलर खींचने के लिए लगाया गया था. आरव भी अन्य खिलाड़ियों के साथ इस काम में शामिल था.

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पिच रोलर खींचते समय बिगड़ा संतुलन

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस जांच में सामने आया है कि रोलर खींचने के दौरान अचानक संतुलन बिगड़ गया. इस दौरान आरव भारी पिच रोलर के नीचे फंस गया. हादसा इतना गंभीर था कि रोलर के नीचे दबने से उसे गंभीर चोटें आईं. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

एक पल की लापरवाही ने छीन ली जिंदगी

इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस उम्र में बच्चों को केवल खेल प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में उनसे भारी उपकरण खिंचवाने का फैसला अब जांच के घेरे में है. पुलिस का मानना है कि इतनी कम उम्र के बच्चों से भारी रोलर खिंचवाना अपने आप में गंभीर लापरवाही का मामला हो सकता है. हादसे के बाद पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि जिस समय बच्चे पिच रोलर खींच रहे थे, उस दौरान वहां कोई जिम्मेदार वयस्क पर्यवेक्षक मौजूद नहीं था. इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सावधानियां भी नहीं बरती गई थीं. यही वजह है कि अब जांच का फोकस सुरक्षा प्रोटोकॉल और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर है.

कोचों और क्रिकेट एसोसिएशन पर हत्या का मामला

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उपलब्ध तथ्यों और प्रारंभिक जांच के आधार पर बारशी शहर पुलिस थाने में दो कोचों और संबंधित क्रिकेट एसोसिएशनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह धारा गैर-इरादतन हत्या से संबंधित है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही या जिम्मेदारी निभाने में चूक के कारण होती है, लेकिन उसे हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता.

किसने बच्चों को दिया भारी उपकरण खींचने का निर्देश?

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर बच्चों को भारी पिच रोलर खींचने की अनुमति किसने दी थी. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि प्रशिक्षण शिविर में सुरक्षा नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया. अधिकारियों का कहना है कि हादसे के लिए जिम्मेदार सभी लोगों की भूमिका की विस्तार से जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

खेल प्रशिक्षण केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर बहस

इस घटना के बाद खेल प्रशिक्षण शिविरों और अकादमियों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और बच्चों से किसी भी प्रकार का जोखिम भरा काम नहीं कराया जाना चाहिए. आरव की मौत ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सभी खेल संस्थान सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं या नहीं.

Tags: solapur cricket camp accidentteenage cricketer death
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