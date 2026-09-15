रोहित क्रिकेट में तो अच्छे हैं, लेकिन बेड पर…सोफिया हयात ने किया बड़ा खुलासा, हिटमैन पर लगाए गंभीर आरोप

अभिनेत्री सोफिया हयात अक्सर दावे करती रहती हैं कि क्रिकेटर रोहित शर्मा को वो एक समय डेट करती थीं. हाल ही में तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा खुलासा किया कि मनोरंजन और खेल जगत में तहलका मच गया. एक्ट्रेस ने हिटमैन रोहित शर्मा के बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं.

रोहित शर्मा को लेकर एक्ट्रेस ने क्या कहा?

एक्ट्रेस सोफिया ने अपने एक्स हैंडल @sofiahayat पर खुद के इंटरव्यू का एक क्लिप साझा किया है. इसमें वह कहती हैं कि वह दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर रोहित शर्मा को डेट कर चुकी हैं. इसके साथ ही उन्होंने हिटमैन पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि वह क्रिकेट में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेड पर नहीं. सोफिया हयात के इस खुलासे एक बार फिर से बवाल मच सकता है.

I was Rohits first. Someone needs to teach men how to be sensual in bed. It is not a sprint. Watch this and other secrets of my sex life on my new show, Straight Talk Queer Wisdom. Link in bio. #rohitsharma pic.twitter.com/cR7TOUvrZb — Sofia Hayat (@sofiahayat) September 14, 2026

क्या सच में दोनों करते थे डेट?

सोफिया हयात ने कई बार दावा किया है कि उनकी पहली मुलाकात रोहित शर्मा से लंदन के एक क्लब में हुई थी. और दोनों ने एक साथ वहां पर डांस भी किया था. इसी के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थीं. हालांकि, आपको बता दें कि रोहित शर्मा से इसे लेकर सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि सोफिया हयात के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है.

पति पर भी लगाए थे गंभीर आरोप?

सोफिया हयात ने 2017 में इंटीरियर डिजाइनर व्लाद स्टेनेसकाऊ से शादी की थी, जो उनसे करीब 10 साल छोटे थे. हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आने लगीं. बाद में सोफिया ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे. साल 2018 में दोनों ने तलाक ले लिया था.

एक नजर सोफिया हयात के करियर पर

सोफिया हयात ‘बिग बॉस 7’ का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने ‘कैश एंड कैरी’, ‘नच ले लंदन’ और ‘अक्सर 2’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है. हालांकि, फिल्मों के जरिए उन्हें बॉलीवुड में कोई खास पहचान नहीं मिल पाई.

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