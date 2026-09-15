Home > खेल > रोहित क्रिकेट में तो अच्छे हैं, लेकिन बेड पर…सोफिया हयात ने किया बड़ा खुलासा, हिटमैन पर लगाए गंभीर आरोप

रोहित क्रिकेट में तो अच्छे हैं, लेकिन बेड पर…सोफिया हयात ने किया बड़ा खुलासा, हिटमैन पर लगाए गंभीर आरोप

Rohit Sharma-Sofia Hayat: एक्ट्रेस-सिंगर सोफिया हयात अक्सर अपने बयानों और बोल्डनेस से चर्चा में रहती हैं. इस बार उन्होंने क्रिकेटर रोहित शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 15, 2026 3:52:39 PM IST

सोफिया हयात ने रोहित शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप
सोफिया हयात ने रोहित शर्मा पर लगाए गंभीर आरोप


अभिनेत्री सोफिया हयात अक्सर दावे करती रहती हैं कि क्रिकेटर रोहित शर्मा को वो एक समय डेट करती थीं. हाल ही में तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा खुलासा किया कि मनोरंजन और खेल जगत में तहलका मच गया. एक्ट्रेस ने हिटमैन रोहित शर्मा के बारे में गंभीर आरोप लगाए हैं.

रोहित शर्मा को लेकर एक्ट्रेस ने क्या कहा?

एक्ट्रेस सोफिया ने अपने एक्स हैंडल @sofiahayat पर खुद के इंटरव्यू का एक क्लिप साझा किया है. इसमें वह कहती हैं कि वह दुनिया के सबसे अच्छे क्रिकेटर रोहित शर्मा को डेट कर चुकी हैं. इसके साथ ही उन्होंने हिटमैन पर आरोप लगाते हुए कहती हैं कि वह क्रिकेट में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बेड पर नहीं. सोफिया हयात के इस खुलासे एक बार फिर से बवाल मच सकता है.

You Might Be Interested In

क्या सच में दोनों करते थे डेट?

सोफिया हयात ने कई बार दावा किया है कि उनकी पहली मुलाकात रोहित शर्मा से लंदन के एक क्लब में हुई थी. और दोनों ने एक साथ वहां पर डांस भी किया था. इसी के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थीं. हालांकि, आपको बता दें कि रोहित शर्मा से इसे लेकर सवाल किया गया था, उन्होंने कहा था कि सोफिया हयात के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है.

पति पर भी लगाए थे गंभीर आरोप?

सोफिया हयात ने 2017 में इंटीरियर डिजाइनर व्लाद स्टेनेसकाऊ से शादी की थी, जो उनसे करीब 10 साल छोटे थे. हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आने लगीं. बाद में सोफिया ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे. साल 2018 में दोनों ने तलाक ले लिया था. 

एक नजर सोफिया हयात के करियर पर

सोफिया हयात ‘बिग बॉस 7’ का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्होंने ‘कैश एंड कैरी’, ‘नच ले लंदन’ और ‘अक्सर 2’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है. हालांकि, फिल्मों के जरिए उन्हें बॉलीवुड में कोई खास पहचान नहीं मिल पाई.

यह खबर भी पढ़ें: UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर! 2000 रुपये तक पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, सरकार ने बताई पूरी बात

Tags: rohit sharmasofia hayat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026

देश के 8 सबसे चमत्कारी गणेश मंदिर, जहां पूरी होती...

September 14, 2026

क्या सलमान खान के बॉडीगार्ड के बेटे करने वाले हैं...

September 14, 2026

बिग बॉस के 5 सबसे ज्यादा फेंकने वाले कंटेस्टेंट्स

September 13, 2026

अब कहां हैं ‘कसौटी जिंदगी की’ फेम सीजेन खान?

September 13, 2026
रोहित क्रिकेट में तो अच्छे हैं, लेकिन बेड पर…सोफिया हयात ने किया बड़ा खुलासा, हिटमैन पर लगाए गंभीर आरोप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोहित क्रिकेट में तो अच्छे हैं, लेकिन बेड पर…सोफिया हयात ने किया बड़ा खुलासा, हिटमैन पर लगाए गंभीर आरोप
रोहित क्रिकेट में तो अच्छे हैं, लेकिन बेड पर…सोफिया हयात ने किया बड़ा खुलासा, हिटमैन पर लगाए गंभीर आरोप
रोहित क्रिकेट में तो अच्छे हैं, लेकिन बेड पर…सोफिया हयात ने किया बड़ा खुलासा, हिटमैन पर लगाए गंभीर आरोप
रोहित क्रिकेट में तो अच्छे हैं, लेकिन बेड पर…सोफिया हयात ने किया बड़ा खुलासा, हिटमैन पर लगाए गंभीर आरोप
रोहित क्रिकेट में तो अच्छे हैं, लेकिन बेड पर…सोफिया हयात ने किया बड़ा खुलासा, हिटमैन पर लगाए गंभीर आरोप