स्मृति मंधाना ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! इंटरनेशनल क्रिकेट में छुआ 300 का जादुई आंकड़ा, खास क्लब में शामिल

Smriti Mandhana World Record: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने विमेंस क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. शुक्रवार (9 जुलाई) को लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उतरते ही स्मृति मंधाना ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 मैचों का जादुई आंकड़ा छू लिया. वह ऐसा करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने सिर्फ 29 साल की उम्र में यह कारनामा किया है

वहीं, ओवरऑल स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) 300 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की 12वीं महिला क्रिकेटर बन गई हैं. इस लिस्ट में कुल 3 भारतीय महिला क्रिकेटर शामिल हैं. स्मृति मंधाना से पहले हरमनप्रीत कौर और मिताली राज ने 300 इंटरनेशनल मैच खेलने का मुकाम हासिल किया था. अब इस लिस्ट में स्मृति मंधाना का नाम भी जुड़ गया है. स्मृति मंधाना लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अपना 300वां इंटरनेशनल मुकाबला खेल रही हैं.

भारत की ओर से किसने खेले सबसे ज्यादा मैच?

स्मृति मंधाना दुनिया की सिर्फ 12वीं और भारत की तीसरी महिला क्रिकेटर बनी हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 मैच खेले हैं. स्मृति मंधाना से पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने और मिताली राज ने यह कारनामा किया था. हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने भारत के लिए सबसे ज्यादा 374 मैच खेल चुकी हैं, जबकि मिताली राज ने 333 मुकाबले खेले हैं.

इंग्लैंड ने टॉस जीत चुनी गेंदबाजी

मैच की बात करें, तो भारतीय महिला टीम लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेल रही है. इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन लंच तक 3 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए हैं. भारत की ओर से यास्तिका भाटिया ने 12 रन बनाए, जबकि जेमिमा रोड्रिग्स ने 35 रनों की पारी खेली. वहीं, सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अपना अर्धशतक पूरा करके खेल रही हैं. उनके साथ कप्तान हरमनप्रीत कौर 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं.

लॉर्ड्स में ऐतिहासिक मुकाबला

यह मुकाबला सिर्फ स्मृति मंधाना के लिए नहीं, बल्कि महिला क्रिकेट के लिए भी काफी खास है. दरअसल, इंग्लैंड के लॉर्ड्स ग्राउंड में पहली बार महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इससे पहले विमेंस क्रिकेट के इतिहास में इस मैदान पर कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला गया है.