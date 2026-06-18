ना कोहली, ना सूर्यवंशी! इस भारतीय महिला क्रिकेटर को बताया गया दुनिया का सबसे बड़ा स्टार!

Smriti Mandhana: भारत की महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना और दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम के कप्तान टेम्बा बावुमा इस महीने की शुरुआत में पब्लिश हुई टाइम मैगज़ीन की ‘द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026’ लिस्ट में शामिल होने वाली अकेली क्रिकेटर बन गईं.इस मशहूर लिस्ट में शामिल होने से दोनों क्रिकेटरों का ग्लोबल क्रिकेटिंग एरिया में असर दिखता है.

तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला

टाइम के ​​एडिटर-एट-लार्ज चार्ली कैंपबेल ने स्मृति मंधाना के रिकॉर्ड तोड़ने वाले करियर के बारे में बताया, और बताया कि वह घरेलू ODI में डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय महिला और तीनों फॉर्मेट में इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला बनीं. उन्होंने उनके 17 इंटरनेशनल सेंचुरी के बारे में भी बताया जो महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा हैं.

कैंपबेल ने उनकी लीडरशिप की उपलब्धियों पर भी जोर दिया जिसमें 2024 और 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) टाइटल जिताना और 2025 में भारत की ICC विमेंस वर्ल्ड कप जीत में वाइस-कैप्टन के तौर पर अहम भूमिका निभाना शामिल है.

टाइम की वेबसाइट के मुताबिक कैंपबेल ने लिखा “स्मृति मंधाना के लिए रिकॉर्ड बनते रहते हैं. मुंबई में जन्मी बाएं हाथ की ओपनिंग बैटर घरेलू वनडे मैच में डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय महिला थीं तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाली पहली महिला थीं और सबसे ज्यादा 17 इंटरनेशनल विमेंस क्रिकेट सेंचुरी बनाने वाली जॉइंट होल्डर हैं. मंधाना एक कैलेंडर साल में 1000 से ज्यादा वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला भी हैं. लेकिन मंधाना को टीम से मिले सम्मानों पर सबसे ज्यादा गर्व है जो वह भी जमा कर रही हैं.”

कई रिकॉर्ड किए अपने नाम

कैंपबेल ने आगे लिखा, “उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 2024 और 2026 विमेंस प्रीमियर लीग टाइटल जिताए और पिछले साल ICC विमेंस वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत में वाइस कैप्टन थीं और टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाए. 2024 में मंधाना ने एक महिला द्वारा सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया और फिर पिछले साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा — एक ऐसा कारनामा जिसकी वजह से उन्हें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ़ 2025 का ताज पहनाया गया.”

दूसरी ओर, टेम्बा बावुमा को कैंपबेल ने कुछ ब्लैक साउथ अफ़्रीकी क्रिकेटरों में से एक के तौर पर ऐतिहासिक और सामाजिक उम्मीदों को पूरा करने के लिए हाईलाइट किया है. कैंपबेल ने बावुमा के बड़े माइलस्टोन्स को हाईलाइट किया, जिसमें 2016 में टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले पहले ब्लैक साउथ अफ़्रीकी और 2021 में नेशनल टीम के पहले ब्लैक कैप्टन बनना शामिल है.

कैंपबेल ने 2025 में उनकी लीडरशिप सक्सेस का भी जिक्र किया जब बावुमा ने साउथ अफ़्रीका को इंडिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ जीत और ऑस्ट्रेलिया पर बिना हारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत दिलाई थी.

टेम्बा बावुमा को लेकर कही या बात

कैंपबेल ने लिखा “टेम्बा बावुमा ने हमेशा अपनी कमीज के वजन से ज्यादा कुछ उठाया है. कुछ ही ब्लैक साउथ अफ़्रीकी क्रिकेटरों में से एक होने के नाते उनकी सफलताओं को खेल के लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर सराहा गया. लेकिन कोई भी रुकावट कभी सिर्फ़ उनकी अपनी नहीं थी. अच्छी बात यह है कि बावुमा ने रुकावटों से ज़्यादा सफलताएं हासिल की हैं. 2016 में वह सेंचुरी (एक इनिंग में 100 या उससे ज़्यादा रन) बनाने वाले पहले ब्लैक साउथ अफ़्रीकी बने और पांच साल बाद वह अपने देश के पहले ब्लैक कैप्टन बने.” “पिछले साल, बावुमा ने साउथ अफ्रीका को इंडिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ जीतने के साथ-साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में भी जीत दिलाई जिसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया और टूर्नामेंट से बिना हारे बाहर निकली.

यह 1998 के बाद साउथ अफ्रीका का पहला इंटरनेशनल टाइटल था और इसका श्रेय काफी हद तक बावुमा के हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन के बावजूद फाइनल में बनाए गए 66 रनों को जाता है. WTC के बाद बावुमा ने जर्नलिस्ट से कहा, “यह वह पल था जब उन्हें सिर्फ एक ब्लैक अफ्रीकन क्रिकेटर से कहीं ज़्यादा के तौर पर पहचाना गया.” कैंपबेल ने आगे लिखा, “और मुझे उम्मीद है कि यह हमारे देश को इंस्पायर करता रहेगा.”

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने बावुमा को TIME की स्पोर्ट्स में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होने पर बधाई दी और इसे एक बड़ा सम्मान बताया. उन्होंने उनकी इंस्पायरिंग लीडरशिप और 2025 में साउथ अफ्रीका को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टाइटल दिलाने में उनके रोल पर ज़ोर दिया, और उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर तारीफ़ की जो देश को इंस्पायर करते रहते हैं.

“एक बड़ा सम्मान. CSA ने एक X पोस्ट में कहा प्रोटियाज़ के कप्तान टेम्बा बावुमा को TIME की स्पोर्ट्स की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है. उन्हें उनकी प्रेरणा देने वाली लीडरशिप और जून 2025 में साउथ अफ्रीका को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टाइटल दिलाने के लिए पहचान मिली है. यह उस लीडर को सच्ची श्रद्धांजलि है जो देश को प्रेरित करता रहता है.”