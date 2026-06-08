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जब मैच के दौरान Smriti Mandhana को आया पीरियड्स, तो क्या वो मैदान छोड़ सकती थीं? जानिए क्या है नियम!

जब मैच के बीच स्मृति मंधाना को पीरियड्स का दर्द झेलना पड़ा, तो क्या वो मैदान छोड़ सकती थीं? जानिए महिला खिलाड़ियों को लेकर क्या कहते हैं क्रिकेट के कड़े नियम.

By: Shivani Singh | Published: June 8, 2026 5:59:35 PM IST

जब मैच के बीच स्मृति मंधाना को पीरियड्स का दर्द झेलना पड़ा, तो क्या वो मैदान छोड़ सकती थीं?
जब मैच के बीच स्मृति मंधाना को पीरियड्स का दर्द झेलना पड़ा, तो क्या वो मैदान छोड़ सकती थीं?


एक अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर जब टेस्ट मैच की पिच पर कदम रखती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह उसके बस के बाहर होती हैं: मौसम, पिच का मिजाज, अंपायर की नजर और उसका पीरियड्स साइकल. भारत की उप-कप्तान स्मृति मंधाना ने हाल ही में इसी आखिरी मुद्दे पर खुलकर बात करने का फैसला किया और ऐसा करके उन्होंने एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया, जिसे खोले जाने की सख्त जरूरत थी.

स्मृति मंधाना ने कहा, ‘मैं भारत के लिए खेलती हूं, और यही वो सोच है जो मुझे आगे बढ़ाती है. जब आप देश की जर्सी पहनते हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरा न्याय करना होता है. ऐसे में कई बार आप पीरियड्स के दर्द को अपने खेल के आड़े नहीं आने दे सकते.’

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जब स्मृति मंधाना को बीच मैदान में आया पीरियड्स 

यह बात सुनने में जितनी दमदार लगती है, उतनी ही बड़ी सच्चाई को भी सामने लाती है. लेकिन यह एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि तब क्या होता है जब यह दर्द वाकई बर्दाश्त से बाहर हो जाए? जब एक खिलाड़ी सिर्फ झेलने के बजाय कुछ कदम उठाने पर मजबूर हो जाए? स्मृति ने उस पल को याद करते हुए बताया, ‘मुझे याद है कि मैंने अंपायर से कहा था कि यह मेरी अब तक की सबसे अजीब रिक्वेस्ट है मुझे पैड पहनने के लिए भागना होगा. अंपायर के पास भी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि मैंने सफेद कपड़े (टेस्ट जर्सी) पहने हुए थे, और वो मेरी स्थिति को अच्छे से समझ गईं.’

उनके इस अनुभव ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब क्रिकेट जगत में शायद ही किसी ने साफ-साफ दिया हो. आखिर ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों को नियम के मुताबिक क्या करने की इजाजत है? क्या वे मैदान छोड़कर बाहर जा सकती हैं? अगर बल्लेबाजी के दौरान अचानक किसी को तेज मरोड़ (cramps) उठने लगें, तो उस बैटर का क्या होगा? इन सब बातों को समझने के लिए हमें क्रिकेट की रूलबुक को देखना होगा.

क्रिकेट के नियम आखिर क्या कहते हैं?

क्रिकेट के नियम ‘मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब’ (MCC) द्वारा बनाए जाते हैं और ‘इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल’ (ICC) इन्हें दुनिया भर में लागू करती है. नियम 24 (Law 24) फील्डर्स की गैरमौजूदगी और सब्स्टीट्यू से जुड़ा है. इसके जवाब बड़े अजीब और उलझाने वाले हैं, और स्मृति ने जिस परिस्थिति का जिक्र किया, उस पर यह नियम पूरी तरह खामोश है. क्रिकेट के नियम (Law 24) कहते हैं कि चोट या बीमारी की स्थिति में ही अंपायर की सहमति से ‘सब्स्टीट्यूट’ खिलाड़ी मिल सकता है, जो सिर्फ फील्डिंग कर सकता है. अगर कोई खिलाड़ी 8 मिनट से ज्यादा मैदान से बाहर रहता है, तो उस पर गेंदबाजी की पेनल्टी लगती है यानी वह जितने समय बाहर रहेगा, लौटने पर उतने समय तक गेंदबाजी नहीं कर सकता. वहीं, बल्लेबाज बिना अंपायर की अनुमति के क्रीज छोड़े तो उसे ‘रिटायर्ड आउट’ माना जाता है.

2019 में सिर्फ ‘कन्कशन सब्स्टीट्यूट’ (सिर की चोट के लिए) का नियम आया, लेकिन पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर पूरी रूलबुक खामोश है. क्या पीरियड्स को ‘बीमारी’ माना जाए? यह आज भी अस्पष्ट है.

यह नियम महिला खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती खड़ी करता है. स्मृति मंधाना जैसी स्पेशलिस्ट बैटर के लिए गेंदबाजी पेनल्टी भले मायने न रखे, लेकिन दीप्ति शर्मा या नेट साइवर-ब्रंट जैसी ऑलराउंडर्स के लिए पीरियड्स के कारण मैदान से बाहर जाना टीम को भारी पड़ सकता है। मैच के नाजुक मोड़ पर मुख्य गेंदबाज के ओवरों का नुकसान एक ऐसा रणनीतिक बोझ है, जिसका हिसाब किसी पुरुष क्रिकेटर को कभी नहीं लगाना पड़ता।

74% युवा लड़कियां छोड़ देती हैं खेल 

इस बहस के पीछे एक कड़वी हकीकत यह भी है कि भारत में करीब 74% युवा लड़कियां पीरियड्स, दर्द, सेनेटरी प्रोडक्ट्स की कमी और सामाजिक संकोच के कारण खेल छोड़ देती हैं. ऐसे में जब स्मृति मंधाना जैसी दिग्गज खिलाड़ी इस पर खुलकर बात करती हैं, तो यह विषय सामान्य बनता है. यह ग्राउंड पर खेल रही 12 साल की बच्ची को भरोसा देता है कि यह स्थिति सामान्य और प्रबंधनीय है.

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