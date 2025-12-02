Smriti-Palash Controversy: स्मृति मंधाना की शादी पर नया ड्रामा! पलाश संग 7 दिसंबर की डेट भी निकली अफवाह?

क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर पलाश मुच्छल की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर फिर हलचल मची हुई है. कभी शादी की तारीख सामने आती है, तो कभी पोस्ट गायब हो जाती हैं. स्मृति-पलाश की शादी का एक और डेट सामने आया है जिसके बाद फैंस कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर सच क्या है? क्या कपल जल्द ही सात फेरे लेने वाला है या फिर ये सिर्फ एक और अफवाह? असली सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं…

7 दिसंबर को शादी करेंगे स्मृति-पलाश?

दरअसल, स्मृति और पलाश की शादी को लेकर एक पोस्ट एक बार फिर वायरल हो रही है. खबर थी कि कपल इस हफ्ते 7 दिसंबर को शादी करेंगे, और यह शादी महाराष्ट्र के सांगली में एक प्राइवेट वेडिंग होगी. अब पोस्ट के पीछे की सच्चाई सामने आ गई है, जिससे पता चलता है कि ये खबरें झूठी हैं. शादी की तारीख के बारे में पलाश या स्मृति की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है. जिस सोशल मीडिया पोस्ट से यह खबर फैली थी, उसे भी डिलीट कर दिया गया है. फिलहाल, उनकी शादी को लेकर चल रही अफवाहें सिर्फ अफवाहें हैं.

शादी पोस्टपोन हो गई है

पलाश और स्मृति की शादी पहले 23 नवंबर को होनी थी, लेकिन शादी से कुछ घंटे पहले ही हालात बदल गए. स्मृति के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके कुछ देर बाद ही पलाश की भी तबीयत खराब हो गई, और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा. इस घटना के बाद, क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शादी से जुड़े सभी वीडियो और फोटो डिलीट कर दिए, जिससे फैंस में बेचैनी बढ़ गई.

धोखाधड़ी के आरोप

शादी टलने के बाद, पलाश मुच्छल पर स्मृति के साथ मिलकर धोखा देने के गंभीर आरोप लगे. हालांकि, कपल और उनके परिवारों ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है. एक मीडिया आउटलेट से बात करते हुए, पलाश की मां ने बस इतना कहा कि कपल जल्द ही शादी करने वाला है. इस मुश्किल समय के बाद, पलाश और स्मृति दोनों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में एक “बुरी नज़र” इमोजी जोड़ा, जिसे फैंस ने उनके रिश्ते पर बुरी नज़र का संकेत समझा. फिलहाल, फैंस को शादी की असली तारीख तय करने के लिए पलाश और स्मृति की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा.

