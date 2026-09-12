Home > खेल > स्मृति मंधाना बनेंगी भारत की अगली कप्तान? हरमनप्रीत कौर को लेकर उठने लगे सवाल, एशिया कप के बाद होगा फैसला

स्मृति मंधाना बनेंगी भारत की अगली कप्तान? हरमनप्रीत कौर को लेकर उठने लगे सवाल, एशिया कप के बाद होगा फैसला

विमेंस एशिया कप 2026 के फाइनल से पहले भारतीय विमेंस टीम की कप्तानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है. स्मृति मंधाना के सफल कप्तानी रिकॉर्ड के बाद हरमनप्रीत कौर की जगह उन्हें भविष्य का कप्तान बनाए जाने की बात उठ रही है.

By: Satyam Sengar | Published: September 12, 2026 6:11:41 PM IST

क्या मंधाना संभालेंगी कप्तानी.
क्या मंधाना संभालेंगी कप्तानी.


भारत और श्रीलंका के बीच विमेंस एशिया कप 2026 का फाइनल रविवार, 13 सितंबर को दुबई में खेला जाना है. भारतीय टीम की नजर रिकॉर्ड आठवां एशिया कप खिताब जीतने पर होगी. लेकिन फाइनल से पहले भारतीय विमेंस क्रिकेट में कप्तानी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. स्मृति मंधाना ने विमेंस प्रीमियर लीग में अपनी कप्तानी से प्रभावित किया है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या भविष्य में वह हरमनप्रीत कौर की जगह भारतीय टीम की कमान संभाल सकती हैं.

हरमनप्रीत कौर कई वर्षों से भारतीय टीम की लीडरशिप का अहम हिस्सा रही हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 2025 में ऐतिहासिक वनडे वर्ल्ड कप खिताब भी जीता था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर विवेक राजदान का मानना है कि कप्तानी में बदलाव को लेकर सोचने का समय धीरे-धीरे करीब आ रहा है. उनके मुताबिक, सबसे सही समय तब होता है जब मौजूदा कप्तान अच्छी फॉर्म में हो और अगला खिलाड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हो. उन्होंने कहा, “निश्चित रूप से वह समय आएगा. इसे खोजने की जरूरत नहीं है, यह साफ दिखाई देता है. यह थोड़ा हरमनप्रीत पर निर्भर करता है. जब आप कप्तान और टीम के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तब बैटन आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा समय होता है.”

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स्मृति मंधाना की कप्तानी ने मजबूत किया दावा
विवेक राजदान का मानना है कि स्मृति मंधाना ने अपनी कप्तानी की क्षमता पहले ही साबित कर दी है. विमेंस प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी करते हुए उन्होंने टीम को दो खिताब दिलाए हैं. हालांकि, राजदान यह नहीं मानते कि हरमनप्रीत को अचानक कप्तानी से हटाया जाना चाहिए. उनके अनुसार, बदलाव कब होगा, इसमें हरमनप्रीत की राय भी अहम होनी चाहिए. उन्होंने कहा, “स्मृति ने दिखाया है कि वह सक्षम हैं. डब्ल्यूपीएल में उन्होंने आरसीबी की कप्तानी की और खिताब जीता. वह अच्छा क्रिकेट खेलती हैं और कप्तान के रूप में भी शानदार रही हैं. इसलिए इस पर गंभीरता से सोचने का समय आ गया है. लेकिन पहले हरमनप्रीत को फैसला करना होगा.”

फाइनल में स्मृति मंधाना होंगी भारत की सबसे अहम खिलाड़ी?
फिलहाल भारतीय टीम का पूरा ध्यान श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल जीतने पर होगा. विवेक राजदान ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में शानदार वापसी करने वाली श्रीलंका को हल्के में नहीं लिया जा सकता. उन्होंने भारत की गेंदबाजी को मजबूत बताया, लेकिन पावरप्ले बल्लेबाजी को अहम माना. उन्होंने कहा, “भारत की गेंदबाजी मजबूत दिखती है—श्री चरणी, शैफाली, दीप्ति. लेकिन भारत को पावरप्ले बल्लेबाजी पर काम करना होगा.” राजदान ने स्मृति मंधाना को फाइनल में भारत की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी बताया और कहा, “अगर भारत को फाइनल जीतना है, तो मेरी नजर में स्मृति मंधाना सबसे अहम खिलाड़ी हैं.”

Tags: smriti mandhana
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