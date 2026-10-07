स्मृति और हरमनप्रीत के बीच क्यों आई दरार, क्या कप्तानी ने डाली रिश्तों में खटास? ड्रेसिंग रूम से बड़ा खुलासा

Smriti Mandhana Harmanpreet Kaur Rift: भारतीय महिला क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. हरमनप्रीत कौर के कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद स्मृति मंधाना को नया कप्तान बनाया गया है. BCCI ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया. यह पहले से लगभग कंफर्म था कि हरमनप्रीत कौर के बाद स्मृति मंधाना को ही कप्तान बनाया जाएगा. हालांकि अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर स्मृति मंधाना को कप्तानी देने में इतनी देर क्यों हुई? 30 साल की स्मृति मंधाना इस समय महिला क्रिकेट की सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिनी जाती हैं. वह महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. ऐसे में सवाल है कि उन्हें इतनी देर से टीम की कमान क्यों सौंपी गई?

हरमनप्रीत और स्मृति के बीच कप्तानी को लेकर मतभेद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना के बीच कप्तानी को लेकर तनाव चल रहा था. इससे पहले उन दोनों के बीच काफी अच्छा रिश्ता था, लेकिन बाद में कप्तानी के चलते दरार आ गई. बताया जा रहा है कि वनडे विश्व कप की जीत के बाद सिलेक्टर्स ने टीम इंडिया की कप्तानी में कोई बदलाव नहीं किया, जिसको लेकर स्मृति मंधाना निराश थीं.

रिपोर्ट्स की मानें, तो स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत पिछले कुछ समय से कई मुद्दों पर एक-दूसरे से सहमत नहीं थीं. इससे ड्रेसिंग रूम में भी तनाव फैल गया. बता दें कि इस साल की शुरुआत में खेले गए टी20 विश्व कप से भारतीय टीम के बाहर होने के बाद दिग्गज खिलाड़ी मिताली राज ने कहा था कि सिलेक्टर्स को 2-3 साल पहले मंधाना को कप्तानी सौंप देनी चाहिए थी.

क्या फिर शुरू होगी गुटबाजी?

2022 वर्ल्ड कप के बाद हरमनप्रीत कौर ने मिताली राज से वनडे की कप्तानी संभाली थी. उस समय उन दोनों के बीच रिश्ते खराब चल रहे थे. इससे टीम में गुटबाजी पैदा हुई थी. अब हरमनप्रीत कौर अगले 2-3 साल तक खिलाड़ी के रूप में खेलना जारी रखेंगी. ऐसे में यह देखना होगा कि क्या उनके और स्मृति मंधाना के बीच में मतभेद होता है या नहीं? हालांकि अब हरमनप्रीत कौर को टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए बल्ले से रन बनाना होगा. हाल ही में खेले गए एशिया कप और एशियन गेम्स में भारत की जीत के बीच उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप में भारत का खराब प्रदर्शन

वनडे विश्व कप की सफलता के बीच भारतीय टीम लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर हो गया. ऐसे में टी20 फॉर्मेट में टीम की लीडरशिप पर सवाल खड़े हो गए. इसके बाद से दबाव बनना शुरू हो गया कि हरमनप्रीत कौर की जगह स्मृति मंधाना को कप्तानी सौंपी जाए. ऐसे में BCCI की रिव्यू मीटिंग में सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने साफ कर दिया कि टीम की लीडरशिप में बदलाव होना जरूरी है. ऐसे में हरमनप्रीत कौर ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा देने का फैसला किया.