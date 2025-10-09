Women’s Cricket Record: स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, बनीं वनडे में एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी
Most Runs in ODI Calendar Year: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छोटी पारी के बावजूद मंधाना ने छक्के के साथ बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2025 में 982 रन पूरे किए.

By: Sharim Ansari | Published: October 9, 2025 7:45:28 PM IST

Smriti Mandhana breaks 28 Year Old Record
Women’s World Cup 2025: भारतीय टीम ने ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का अपना तीसरा मैच गुरुवार, 9 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला. भारतीय फैंस को सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना से दमदार प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने निराश किया. स्मृति 23 रन बनाकर स्पिनर नॉनकुलुलेको म्लाबा का शिकार हुईं. इससे पहले, स्मृति ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ क्रमानुसार 8 और 23 रन बनाए थे.

टॉप पर आईं मंधाना

दरअसल, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस छोटी सी पारी के दौरान स्मृति मंधाना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. स्मृति अब एक कैलेंडर ईयर में महिला वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं. स्मृति ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान बेलिंडा क्लार्क का 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. मंधाना ने अयाबोंगा खाका की गेंद पर छक्का लगाकर यह रिकॉर्ड बनाया.

गौरतलब है कि बेलिंडा क्लार्क ने 1997 में महिला वनडे में कुल 970 रन बनाए थे. वहीं, स्मृति मंधाना ने इस साल 17 वनडे पारियों में 982 रन बनाए हैं. उनका औसत 57.76 और स्ट्राइक रेट 112.22 है. स्मृति मंधाना ने 2025 में महिला वनडे में चार शतक और तीन अर्धशतक लगाए हैं.

मैच से पहले, दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर नादिन डी क्लार्क ने कहा था कि स्मृति मंधाना को जल्दी आउट करने की कोशिश की जाएगी, खासकर इस टीम के खिलाफ उनके शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए. दरअसल, भारतीय सलामी बल्लेबाज़ जल्दी आउट हो गईं. नॉनकुलुलेको म्लाबा की फिरकी ने भारतीय बल्लेबाज़ों को परेशान किया. म्लाबा ने फॉर्म में चल रही बल्लेबाज़ हरलीन देओल को भी आउट किया.

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर

स्मृति मंधाना ने 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में नया कीर्तिमान रचते हुए एक कैलेंडर ईयर में अब तक सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने इस साल अब तक 982* रन बनाए हैं, जिससे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क का 1997 में बनाया गया 970 रनों का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया. इस सूची में दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट 2022 में बनाए गए 882 रनों के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि न्यूज़ीलैंड की डेबी हॉकले (880 रन, 1997) और एमी सैटरथवेट (853 रन, 2016) भी टॉप 5 में शामिल हैं.

