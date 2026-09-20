Home > खेल > स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी बनीं, टॉप 5 में कौन कौन?

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी बनीं, टॉप 5 में कौन कौन?

स्मृति मंधाना ने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. मंधाना ने 4788 रन के साथ यह उपलब्धि हासिल की.

By: Satyam Sengar | Published: September 20, 2026 11:24:05 AM IST

स्मृति मंधाना ने टी20 इंटरनेशनल में रचा इतिहास.
स्मृति मंधाना ने टी20 इंटरनेशनल में रचा इतिहास.


भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार, 20 सितंबर को बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया. मंधाना ने बांग्लादेश के खिलाफ महिला एशियाई खेल क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज सूजी बेट्स को पीछे छोड़ते हुए टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 स्थान हासिल किया.

मंधाना को सूजी बेट्स के 4758 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ आठ रन की जरूरत थी. उन्होंने बांग्लादेश की गेंदबाज मारुफा अख्तर के खिलाफ तीसरे ओवर में शानदार चौका लगाकर यह उपलब्धि हासिल कर ली. इस शॉट के साथ ही मंधाना महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं. उन्होंने इसके बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका जड़कर अपना रिकॉर्ड और मजबूत किया.

You Might Be Interested In

टी20 इंटरनेशनल में मंधाना का दबदबा
लगातार दो चौकों के बाद मंधाना के महिला टी20 इंटरनेशनल में 4788 रन हो गए. न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 4758 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं. भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर 4287 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. श्रीलंका की चमारी अटापट्टू के नाम 4282 रन हैं, जबकि न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन 3817 रन के साथ टॉप-5 में शामिल हैं. मंधाना ने इस रिकॉर्ड के साथ महिला क्रिकेट में अपनी शानदार निरंतरता एक बार फिर साबित की.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बना चुकी हैं कई रिकॉर्ड
मंधाना के नाम महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भी सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. इसके अलावा वह महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाली बल्लेबाज भी हैं. एशिया कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले में हांगकांग, चीन के खिलाफ शतक लगाकर उन्होंने इस रिकॉर्ड को और मजबूत किया था. अब महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है, जिससे उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है.

Tags: smriti mandhana
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

irctc अकाउंट में कैसे लॉगिन करें?

September 19, 2026

कौन हैं ईशा मालवीय, जो बॉलीवुड में करेंगी डेब्यू

September 19, 2026

कौन हैं 90s की एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

September 19, 2026

कौन हैं शिवांगी खेडकर, जिनकी शादी की उड़ी अफवाह

September 19, 2026

लकी अली के 6 सदाबहार गाने

September 19, 2026

मेघना गुलजार की 5 फिल्में

September 19, 2026
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी बनीं, टॉप 5 में कौन कौन?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी बनीं, टॉप 5 में कौन कौन?
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी बनीं, टॉप 5 में कौन कौन?
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी बनीं, टॉप 5 में कौन कौन?
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी बनीं, टॉप 5 में कौन कौन?
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी बनीं, टॉप 5 में कौन कौन?