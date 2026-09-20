स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, विमेंस T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी बनीं, टॉप 5 में कौन कौन?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने रविवार, 20 सितंबर को बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनकर इतिहास रच दिया. मंधाना ने बांग्लादेश के खिलाफ महिला एशियाई खेल क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की. उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज बल्लेबाज सूजी बेट्स को पीछे छोड़ते हुए टी20 इंटरनेशनल में नंबर-1 स्थान हासिल किया.

मंधाना को सूजी बेट्स के 4758 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ आठ रन की जरूरत थी. उन्होंने बांग्लादेश की गेंदबाज मारुफा अख्तर के खिलाफ तीसरे ओवर में शानदार चौका लगाकर यह उपलब्धि हासिल कर ली. इस शॉट के साथ ही मंधाना महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं. उन्होंने इसके बाद उसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका जड़कर अपना रिकॉर्ड और मजबूत किया.

टी20 इंटरनेशनल में मंधाना का दबदबा

लगातार दो चौकों के बाद मंधाना के महिला टी20 इंटरनेशनल में 4788 रन हो गए. न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 4758 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं. भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर 4287 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. श्रीलंका की चमारी अटापट्टू के नाम 4282 रन हैं, जबकि न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन 3817 रन के साथ टॉप-5 में शामिल हैं. मंधाना ने इस रिकॉर्ड के साथ महिला क्रिकेट में अपनी शानदार निरंतरता एक बार फिर साबित की.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी बना चुकी हैं कई रिकॉर्ड

मंधाना के नाम महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भी सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. इसके अलावा वह महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाली बल्लेबाज भी हैं. एशिया कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले में हांगकांग, चीन के खिलाफ शतक लगाकर उन्होंने इस रिकॉर्ड को और मजबूत किया था. अब महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया है, जिससे उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है.