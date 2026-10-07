Smriti Mandhana New Captain: हरमनप्रीत युग का अंत? स्मृति मंधाना बनीं भारतीय महिला टीम की नई कप्तान, BCCI ने किया टीम का एलान

Smriti Mandhana New Captain: भारतीय महिला क्रिकेट टीम में बड़ा बदलाव हुआ है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी से इस्तीफे के बाद स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को कमान सौंपी गई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाने की घोषणा की है. स्मृति मंधाना पिछले कुछ सालों से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अहम खिलाड़ी रही हैं. उन्होंने सभी फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है.

इसके अलावा उनके पास विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में कप्तानी करने का भी अनुभव है. साल 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाली स्मृति मंधाना लंबे समय से भारतीय टीम में उप-कप्तान की भूमिका निभा रही थीं. अब उनकी कप्तानी में एक नए युग का शुरुआत होने जा रहा है.

स्मृति मंधाना का शानदार करियर

30 साल की स्मृति मंधाना के पास महिला क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिनी जाती हैं. उनके पास सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं, बल्कि फ्रेंचाइजी और घरेलू क्रिकेट में भी कप्तानी करने का बेहतरीन अनुभव है. उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 2 बार (2024 और 2026) WPL चैंपियन बनाया है. इसी वजह से उन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कप्तान चुना गया है. इसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो भारतीय टीम की कप्तानी कर चुकी हैं. उन्होंने भारत के लिए 18 टी20 इंटरनेशनल और 4 वनडे मुकाबलों में कप्तानी की है.

कप्तान बनने के बाद मंधाना का रिएक्शन

भारतीय टीम का कप्तान बनाए जाने के बाद स्मृति मंधाना का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा, ‘भारतीय टीम की कमान संभालना मेरे लिए बेहद खास और सम्मान की बात है. देश का प्रतिनिधित्व करना हमेशा से मेरे लिए बहुत मायने रखता है और अब टीम की अगुवाई करने का मौका मिलना ऐसा अनुभव है जिसे मैं दिल से संजोकर रखूंगी. मैं बीसीसीआई, चयनकर्ताओं, अपनी साथियों और फैंस का मुझ पर भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त करती हूं. इसके साथ ही मैं हरमनप्रीत के बहुमूल्य योगदान की सराहना करती हूं, जिन्होंने हमेशा निष्ठा के साथ टीम का नेतृत्व किया.’

BCCI ने स्क्वाड का किया एलान

BCCI ने स्मृति मंधाना की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वनडे और टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड का भी एलान कर दिया है. स्मृति मंधाना को दोनों टीमों की कप्तान बनाया गया है. वहीं, शेफाली वर्मा को टी20 टीम का उप-कप्तान बनाया गया है, जबकि दीप्ति शर्मा को वनडे टीम की उप-कप्तानी मिली है.

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भारतीय टी20 टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा (उपकप्तान), निकी प्रसाद, हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, रिचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमलिनि (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणि, नंदिनी शर्मा, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, जिंतिमणि कलिता, मिन्नू मणी.

भारतीय वनडे टीम: स्मृति मंधाना (कप्तान), शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, तेजल हसबनिस, दीप्ति शर्मा (उपकप्तान), रिचा घोष (विकेटकीपर), यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, नंदिनी शर्मा, श्री चरणि, क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, रेणुका ठाकुर.