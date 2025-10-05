Smriti Mandhana World Record: स्मृति मंधाना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में बस चंद रन रह गईं दूर, अगले मैच में मिल सकता है मौका

Ind W vs Pak W: भारत और पाकिस्तान महिला विश्व कप 2025 में खेल रहे हैं. इस मैच में, पाकिस्तानी कप्तान फ़ातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अमनजोत कौर की जगह रेणुका सिंह ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल किया. पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए, भारतीय टीम को स्मृति मंधाना के रूप में शुरुआती झटका लगा.

23 रन पर मंधाना आउट

स्मृति मंधाना ने 32 गेंदों में चार चौकों की मदद से 23 रन बनाए. पाकिस्तानी कप्तान फ़ातिमा सना की एक गेंद पर वह पूरी तरह से चकमा खा गईं. इसके बाद अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया. इसके बाद उन्होंने रिव्यू लेने का फैसला किया, जो व्यर्थ गया. तीसरे अंपायर ने मैदानी अंपायर के फैसले को बरकरार रखा और उन्हें आउट करार दिया गया. अगर मंधाना ने मैच में 12 रन और बना लिए होते, तो वह महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन जातीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

बस कुछ रन रह गए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने में

स्मृति मंधाना ने 2025 में दुनिया भर में अपनी बल्लेबाज़ी का जलवा बिखेरा है और काफ़ी रन बनाए हैं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में दो शतक जड़े. उन्होंने 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में कुल 959 रन बनाए हैं. महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्लेंडा क्लार्क के नाम है, जिन्होंने 1997 में 970 रन बनाए थे. अब, भारत की स्मृति मंधाना इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ़ 12 रन दूर हैं. वह आगामी महिला विश्व कप में आसानी से यह रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं.

स्मृति मंधाना ने भारतीय टीम के लिए 13 शतक बनाए हैं.

स्मृति मंधाना ने 2013 में भारतीय महिला टीम के लिए अपना वनडे डेब्यू किया था और तब से टीम की सफलता में अहम भूमिका निभा रही हैं. उन्होंने अब तक 110 वनडे मैचों में कुल 4919 रन बनाए हैं, जिसमें 13 शतक और 32 अर्धशतक शामिल हैं.

