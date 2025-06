SL vs BAN Test Series: श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच गॉल में चल रहे पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की शानदार शुरुआत की है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने 3 विकेट पर 292 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम को शुरुआत में ही तीन अहम सफलताएं मिलीं, जब गेंदबाज थारिंडू रत्नायके ने 45 रन पर 3 विकेट झटककर बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया। इसके बाद बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शंटो ने 136 रन और मुशफिकुर रहीम ने चौथे विकेट के लिए 105 रन बनाकर 247 रनों की नाबाद साझेदारी कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, नजमुल हसन शंटो उछलकर शतक का जश्न मना रहे थे। तभी उधर से तेज गेंद आ गई। इस तेज तर्रार गेंद से बचने के लिए शांतों को कूदकर अपने आप का बचाव करना पड़ा। फिर इसके बाद हंसकर वो अपना जश्न पूरा करते हैं। यह लम्हा न सिर्फ मजेदार था बल्कि मैदान पर उनके आत्मविश्वास और जज्बे को भी दर्शाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि, श्रीलंका के लिए यह टेस्ट बेहद खास है क्योंकि यह एंजेलो मैथ्यूज का आखिरी टेस्ट है।

Who spoilt his celebration ? Whenever Bangladesh plays Sri Lanka, something like this happens.. 😂 #SLVBAN pic.twitter.com/cqQJt7dfTL

— Nibraz Ramzan (@nibraz88cricket) June 17, 2025