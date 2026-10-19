जो खुद कभी भारत के लिए नहीं खेले, आज वही रोहित-विराट को दे रहे कोचिंग, कैसे टीम इंडिया के बैटिंग कोच बने सितांशु कोटक?

Who Is Sitanshu Kotak: मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत है. इसी वजह से भारतीय टीम दुनिया के सबसे खतरनाक टीमों में गिनी जाती है. टीम इंडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों से लेकर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं. फैंस इन खिलाड़ियों की बल्लेबाजी की खूब पसंद करते हैं. हालांकि काफी कम लोग जानते हैं कि इन खिलाड़ियों की बल्लेबाजी को धार कौन देता है? दरअसल, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक है, जो पर्दे के पीछे लगातार भारतीय बल्लेबाजों के साथ कड़ी मेहनत करते हैं. सितांशु कोटक भारतीय बल्लेबाजी को सुधारने और संवारने का काम करते हैं. आज (19 अक्टूबर) सितांशु कोटक अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं उनकी अनसुनी कहानी…

कौन हैं सितांशु कोटक?

सितांशु कोटक (Sitanshu Kotak) गुजरात के रहने वाले हैं, जो घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र की ओर से खेलते थे. उन्हें सौराष्ट्र के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में गिना जाता है, जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सितांशु कोटक आज भारतीय टीम के बैटिंग कोच का काम कर रहे हैं, उन्हें कभी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला. हालांकि घरेलू क्रिकेट में उनका शानदार रिकॉर्ड है. सितांशु ने सौराष्ट्र के लिए 130 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, जिसमें 41 से ज्यादा की औसत से 8,061 रन बनाए हैं. इसमें उनके बल्ले से 15 शतक और 55 अर्धशतक आए हैं. वहीं, लिस्ट-ए में सितांशु कोटक ने 42 से ज्यादा की औसत से 3,083 रन बनाए, जबकि टी20 में उनके नाम 9 मैच में 133 रन दर्ज हैं.

टीम इंडिया के बैटिंग कोच कैसे बने सितांशु?

सितांशु कोटक ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कोचिंग की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने अपनी घरेलू टीम सौराष्ट्र को कोचिंग की. इसके बाद उन्हें बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) का बैटिंग कोच बनाया. इसके अलावा उन्होंने करीब 4 साल तक इंडिया-ए के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली. इतना ही नहीं, उन्होंने वीवीएस लक्ष्मण के सहायक के रूप में और 2023 में आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया के अंतरिम कोच के तौर पर भी काम किया.

जब साल 2024 में गौतम गंभीर को टीम इंडिया का हेड कोच बनाया गया, तो उन्हें अपनी पसंद का कोचिंग स्टाफ चुनने की छूट दी गई. ऐसा कहा जाता है कि गौतम गंभीर ने सितांशु कोटक को भारत का बैटिंग कोच बनाने की मांग की थी. उनके इसी अनुरोध पर कोटक को यह जनवरी 2025 में भारतीय टीम का बैटिंग कोच बनाया गया.

कोटक के आने से बदली टीम इंडिया की बैटिंग?

मौजूदा समय में सितांशु कोटक भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. उनके आने के बाद से भारतीय टीम की बल्लेबाजी डिपार्टमेंट को मजबूती मिली है. उनके मार्गदर्शक में कई खिलाड़ियों ने अपने बल्लेबाजी की कमियों को दूर किया. आज के समय में भारतीय टीम की बल्लेबाजी दुनिया की सबसे खतरनाक बल्लेबाजी मानी जाती है.