Home > क्रिकेट > Sir Garfield Sobers: 6 बॉल पर 6 छक्के, 365 रन और हजारों यादें… सर गारफील्ड सोबर्स ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Sir Garfield Sobers: 6 बॉल पर 6 छक्के, 365 रन और हजारों यादें… सर गारफील्ड सोबर्स ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Garfield Sobers Death: क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑल-राउंडर माने जाने वाले वेस्टइंडीज के आइकॉन सर गारफील्ड सोबर्स का शुक्रवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. इसके साथ ही इस खेल के सबसे शानदार करियर में से एक का अंत हो गया.

By: Shristi S | Published: July 17, 2026 11:14:05 PM IST

सर गारफील्ड सोबर्स ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
सर गारफील्ड सोबर्स ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा


Sir Garfield Sobers Dies: क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑल-राउंडर माने जाने वाले वेस्टइंडीज के आइकॉन सर गारफील्ड सोबर्स का शुक्रवार को 89 साल की उम्र में निधन हो गया. इसके साथ ही इस खेल के सबसे शानदार करियर में से एक का अंत हो गया. वेस्टइंडीज क्रिकेट ने उनकी मौत की पुष्टि की. मौत का कारण नहीं बताया गया.

सोबर्स, जो अपने 90वें जन्मदिन से सिर्फ़ 10 दिन पहले थे, ने शानदार बैटिंग, तेज़ पेस और स्पिन बॉलिंग, और जबरदस्त फील्डिंग के अनोखे मेल से खेल में क्रांति ला दी.

You Might Be Interested In

सोबर्स के निधन पर क्रिकेट की दुनिया भर से लोगों ने दी श्रद्धांजलि

सोबर्स के निधन पर क्रिकेट की दुनिया भर से श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें BCCL ने X पर लिखा कि खेल ने अपने सबसे महान आइकॉन में से एक को खो दिया है. सर गारफील्ड सोबर्स की विरासत क्रिकेटरों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. रेस्ट इन पीस, सर गैरी.

20 साल का शानदार टेस्ट करियर

हर ऑलराउंडर के लिए बेंचमार्क 1954 से 1974 के बीच 20 साल के शानदार टेस्ट करियर में सोबर्स ने 93 टेस्ट खेले, जिसमें उन्होंने 57.78 की औसत से 8,032 रन बनाए, जिसमें 26 शतक और 30 अर्द्धशतक शामिल हैं, जबकि अपने बाएं हाथ की गेंदबाजी से 235 विकेट लिए. उन्होंने एक वनडे इंटरनेशनल मैच में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व भी किया.

28 जुलाई 1936 को बारबाडोस में गारफील्ड सेंट ऑब्रन सोबर्स का जन्म हुआ, वे साधारण शुरुआत से उभरकर क्रिकेट की एक अहम शख्सियत बन गए. उन्होंने दो साल बाद टेस्ट कैप हासिल करने से पहले सिर्फ 16 साल की उम्र में बारबाडोस के लिए प्रथम श्रेणी में शुरुआत की.

पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 365 रन बनाकर सोबर्स ने बनाई थी पहचान

21 साल की उम्र में सोबर्स ने पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 365 रन बनाकर विश्व मंच पर अपनी पहचान बनाई – जो उस समय टेस्ट क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था विजडन ने उन्हें 20वीं सदी के पांच सबसे महान क्रिकेटरों में से एक बताया, जबकि ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 1988 में मशहूर तौर पर कहा था मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि गैरी सोबर्स सबसे महान ऑल-राउंड क्रिकेटर हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है.

सबकी तारीफ के बावजूद, सोबर्स ने हमेशा नैचुरल काबिलियत के बजाय कड़ी मेहनत को अहमियत दी. उन्होंने बाद में कहा कि लोग मुझे जीनियस कहते हैं. मुझे जीनियस लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं पता. लेकिन मेरा मानना ​​है कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया, वह सिर्फ़ उस काबिलियत की वजह से नहीं था जो मुझमें पैदाइशी थी, बल्कि इसलिए भी कि मैंने कड़ी मेहनत की.

एक ही ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बैट्समैन बने थे सोबर्स

हर बॉल को क्लियर करने वाले पहले इंसान सोबर्स का सबसे मशहूर कारनामा 1968 में नॉटिंघमशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते हुए हुआ, जब वह फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में ग्लैमरगन के मैल्कम नैश के खिलाफ एक ही ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले बैट्समैन बने.

हालांकि यह कामयाबी क्रिकेट के सबसे आइकॉनिक पलों में से एक बन गई, लेकिन सोबर्स इसे लेकर अपनी खासियत के हिसाब से विनम्र रहे. बाद में उन्होंने कहा कि छह छक्के अच्छा क्रिकेट नहीं है. यह एक ऐसा मौका था जब हम जल्दी रन बनाना चाहते थे. आइडिया यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश की जाए. रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं देना चाहिए और यही सबसे ज़रूरी बात है। यह टीम की कीमत पर नहीं होना चाहिए.

सोबर्स ने 28,000 से ज़्यादा रन बनाए और 1,000 से ज़्यादा विकेट लिए

383 फर्स्ट-क्लास मैचों में, सोबर्स ने 28,000 से ज़्यादा रन बनाए और 1,000 से ज़्यादा विकेट लिए, जिससे उनके टैलेंट की असाधारण गहराई का पता चलता है. क्रिकेट में सेवाओं के लिए 1975 में क्वीन एलिजाबेथ II ने सोबर्स को नाइट की उपाधि दी, बाद में उन्हें बारबाडोस के नेशनल हीरोज़ में से एक चुना गया, जिससे एक ऐसी विरासत बनी जो पीढ़ियों तक चली. एक ऐसे लड़के से जिसने बचपन में खुद अपनी दो एक्स्ट्रा उंगलियां हटा ली थीं, एक ऐसे क्रिकेटर तक जिसे खेल का पूरा पैकेज माना जाता है, सर गारफील्ड सोबर्स एक ऐसा स्टैंडर्ड छोड़ गए हैं जिसके आधार पर तब से हर ऑल-राउंडर को आंका जाता है.

Tags: CricketGarfield SobersSir Garfield Sobers
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 17, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026
Sir Garfield Sobers: 6 बॉल पर 6 छक्के, 365 रन और हजारों यादें… सर गारफील्ड सोबर्स ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sir Garfield Sobers: 6 बॉल पर 6 छक्के, 365 रन और हजारों यादें… सर गारफील्ड सोबर्स ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
Sir Garfield Sobers: 6 बॉल पर 6 छक्के, 365 रन और हजारों यादें… सर गारफील्ड सोबर्स ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
Sir Garfield Sobers: 6 बॉल पर 6 छक्के, 365 रन और हजारों यादें… सर गारफील्ड सोबर्स ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा
Sir Garfield Sobers: 6 बॉल पर 6 छक्के, 365 रन और हजारों यादें… सर गारफील्ड सोबर्स ने 89 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा