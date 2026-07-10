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शुभमन गिल का कद तो और बढ़ गया, विंबलडन देखने का मिला न्योता, पहले किन किन क्रिकेटर्स को मिल चुका?

भारतीय टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल को विंबलडन के प्रतिष्ठित रॉयल बॉक्स में बैठकर मैच देखने का इनवीटेशन मिला है. वह यह सम्मान पाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं. इससे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को यह अवसर मिल चुका है.

By: Satyam Sengar | Published: July 10, 2026 7:27:44 PM IST

शुभमन गिल को मिला विंबलडन देखने का न्योता.
शुभमन गिल को मिला विंबलडन देखने का न्योता.


भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. उन्हें टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंटों में से एक विंबलडन के रॉयल बॉक्स में बैठकर मैच देखने का न्योता मिला है. इसके साथ ही शुभमन गिल उन चुनिंदा भारतीय कप्तानों में शामिल हो गए हैं, जिन्हें यह खास सम्मान मिला है. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी विंबलडन रॉयल बॉक्स में बुलाया जा चुका है.

शुभमन गिल इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के साथ इंग्लैंड दौरे पर हैं, जहां टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. क्रिकेट के अलावा गिल इंग्लैंड में दूसरे खेलों का भी आनंद ले रहे हैं. हाल ही में उन्होंने सिल्वरस्टोन सर्किट में हुई ब्रिटिश ग्रां प्री रेस देखी. यह उनका पहला फॉर्मूला-1 अनुभव था, जहां वह वीआईपी गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे.

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ब्रिटिश ग्रां प्री में गिल ने उठाया रेस का मजा

ब्रिटिश ग्रां प्री के दौरान शुभमन गिल ने फॉर्मूला-1 की दुनिया को करीब से देखा. उन्होंने पैडॉक एरिया का दौरा किया और रेस से जुड़े लोगों से मुलाकात की. गिल ने दुनिया के सबसे बड़े मोटरस्पोर्ट इवेंट्स में से एक का शानदार अनुभव लिया और वहां के माहौल का आनंद उठाया.

इंग्लैंड दौरा बना गिल के लिए यादगार

विंबलडन रॉयल बॉक्स का न्योता शुभमन गिल के इंग्लैंड दौरे को और खास बना गया है. रॉयल बॉक्स में आमतौर पर खेल और मनोरंजन जगत की बड़ी हस्तियों को जगह दी जाती है. भारतीय टीम पहले इंग्लैंड के खिलाफ साउथैम्पटन में पांचवां और आखिरी टी-20 मुकाबला खेलेगी. इसके बाद दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी, जिसमें शुभमन गिल टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे.

Tags: SHUBMAN GILLwimbledon
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