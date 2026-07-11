Home > खेल > विंबलडन 2026 में किसे सपोर्ट कर रहे शुभमन गिल? खुद किया खुलासा, कहां- अल्काराज के साथ मैच खेलना चाहूंगा…

विंबलडन 2026 में किसे सपोर्ट कर रहे शुभमन गिल? खुद किया खुलासा, कहां- अल्काराज के साथ मैच खेलना चाहूंगा…

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल इन दिनों विम्बलडन 2026 के मुकाबलों का आनंद ले रहे हैं. उन्होंने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज और रोजर फेडरर की खेल शैली की तारीफ की है. गिल ने बताया कि अल्काराज के ड्रॉप शॉट और उनकी अपनी बल्लेबाजी में समानता है.

By: Satyam Sengar | Published: July 11, 2026 6:00:09 PM IST

विंबलडन 2026 में किसे सपोर्ट कर रहे शुभमन गिल?
विंबलडन 2026 में किसे सपोर्ट कर रहे शुभमन गिल?


इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल क्रिकेट से थोड़ा समय निकालकर विम्बलडन 2026 के मुकाबलों का आनंद ले रहे हैं. गिल ने बताया कि दुनिया के बड़े टेनिस खिलाड़ियों को देखकर उन्हें प्रेरणा मिलती है और कई बार उन्हें अपने खेल से भी समानताएं नजर आती हैं.

गिल ने स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज के खेल की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि अल्काराज का शानदार ड्रॉप शॉट उन्हें अपनी बल्लेबाजी के खास शॉट शॉर्ट-आर्म जैब की याद दिलाता है. गिल के अनुसार, दोनों शॉट में तेजी, टाइमिंग और विरोधी को चौंकाने की क्षमता सबसे अहम होती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर मौका मिले तो वह अल्काराज के साथ डबल्स मैच खेलना पसंद करेंगे.

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रोजर फेडरर से मिली बड़ी प्रेरणा
शुभमन गिल ने स्विट्जरलैंड के महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर को अपना पसंदीदा खिलाड़ी बताया. उन्होंने कहा कि फेडरर का खेल देखने में बेहद आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे कई सालों की मेहनत और अभ्यास छिपा होता है. गिल ने कहा कि कई लोग उनकी बल्लेबाजी को भी आसान बताते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी ही जानता है कि इस स्तर तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है.

खेल के दिग्गजों के साथ डिनर का सपना
जब गिल से उनके ड्रीम डिनर गेस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर, सचिन तेंदुलकर और सर विवियन रिचर्ड्स का नाम लिया. उन्होंने कहा कि इन महान खिलाड़ियों के अनुभव और संघर्ष की कहानियां सुनना बेहद खास होगा. गिल ने साथ ही जैनिक सिनर को विम्बलडन जीतने का दावेदार बताया और उनकी प्रतिभा की तारीफ की.

Tags: SHUBMAN GILL
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