Shubman Gill Statement: न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम वेलिंगटन टेस्ट में जीत हासिल नहीं कर पाई. यह मैच आखिरी दिन तक चला, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया. न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा दिया. मैच में जीत हासिल नहीं कर पाने पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल काफी निराश दिखाई दिए. उन्होंने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व की पिच को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि पिच से गेंदबाजों को कई मदद नहीं मिल रही थी. इतना ही नहीं, शुभमन गिल ने ICC के एक नियम पर सवाल उठा दिए. शुभमन गिल का कहना है कि गेंद को चमकाने के लिए दोबारा लार (सलाइवा) के इस्तेमाल की इजाजत मिलनी चाहिए. उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) से इस नियम को फिर से लागू करने की अपील की.

शुभमन गिल ने ICC के नियम पर उठाए सवाल!

भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात की. इस दौरान गिल ने गेंद चमकाने के लिए लार (सलाइवा) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध जारी रखने के ICC के फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि कि कोविड-19 महामारी के कई साल बीत जाने के बाद इस प्रतिबंध का कोई मतलब नहीं रह गया है. गिल ने कहा, ‘एक नियम था कि गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अब 7-8 साल हो गए हैं. मुझे नहीं पता कि वे इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं. मुझे लगता है कि यह भी एक बड़ा फैक्टर है.’ शुभमन गिल ने कहा कि हमने जो पहली गेंद ली थी वह 25-30 ओवरों के बाद ही बहुत सॉफ्ट हो गई थी. उन्होंने कहा कि शायद न्यूजीलैंड की टीम ने भी इसकी शिकायत की थी.

‘विकेट लेना आसान नहीं था’

शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे नहीं पता कि गेंदों की क्वालिटी कम हो गई है या क्या हुआ है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अगर विकेट से कोई मदद न मिले और गेंद भी नरम पड़ जाए, तो गेंदबाजों के लिए विकेट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है. गिल ने आगे कहा कि इस तरह की गेंद के बल्ले का किनारा लेने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए विकेटकीपर को कैच देकर आउट होने की संभावना कम हो जाती है. अगर पिच से मदद नहीं मिल रही है, तो LWB करना भी आसान नहीं होता है.

ड्रॉ से काफी निराश शुभमन गिल

कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि अगर कोई टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलती थी, तो हम 2 मैच ड्रॉ कर देते थे. यह आम बात थी, लेकिन अब ऐसा ज्यादा नहीं होता. इसलिए हमें ड्रॉ की आदत नहीं है. उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं. शुभमन गिल ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता कि पिच से कुछ भी हो रहा था. शायद कुछ गेंदें नीची रह रही थीं, लेकिन विकेट में कोई पेस नहीं था. इसलिए जो गेंदें नीची रह रही थीं, वे भी बैट्समैन को चकमा देने के लिए काफी तेज़ नहीं थीं.