Home > क्रिकेट > शुभमन और सारा तेंदुलकर में कौन है अमीर? जानिए दोनों की कमाई का बड़ा फर्क

Shubman Gill vs Sara Tendulkar Networth: सारा तेंदुलकर को कई बार स्टेडियम में देखा गया है. हाल ही में वह ऑस्ट्रेलिया गई थीं जब वहां भारतीय टीम की टेस्ट सीरीज चल रही थी. हालांकि इन मुलाकातों से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे और अटकलें लगें. गिल और सारा की उम्र में अंतर है, और इसी तरह उनकी नेट वर्थ में भी अंतर है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 1, 2026 8:09:40 PM IST

Shubman Gill vs Sara Tendulkar Networth: सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के अफेयर की अफवाहें काफी समय से चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं, लेकिन इनकी कभी पुष्टि नहीं हुई है. गिल और सारा के बीच कुछ चल रहा है या नहीं, इस बारे में सिर्फ़ रिपोर्ट्स और अटकलें ही है.

ऐसे मौके भी आए हैं जब शुभमन गिल का नाम सारा अली खान से जोड़ा गया है. इन सबके बीच गिल क्रिकेट पर फोकस रहे और सफल भी हुए. हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में काफी रन बनाए.

सारा तेंदुलकर को कई बार स्टेडियम में देखा गया है. हाल ही में वह ऑस्ट्रेलिया गई थीं जब वहां भारतीय टीम की टेस्ट सीरीज चल रही थी. हालांकि इन मुलाकातों से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे और अटकलें लगें. गिल और सारा की उम्र में अंतर है, और इसी तरह उनकी नेट वर्थ में भी अंतर है.

शुभमन गिल IPL से करोड़ों कमाते है

गुजरात टाइटन्स ने शुभमन गिल को IPL में एक बड़ी रकम में साइन किया है. वह टीम के कप्तान है. वह BCCI के ग्रेड A कॉन्ट्रैक्ट से भी पैसे कमाते है. इसके अलावा वह टाटा कैपिटल और CEAT टायर्स जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं.

शुभमन गिल की प्रॉपर्टी

गिल के पास पंजाब के फिरोजपुर में एक बड़ा आलीशान घर है और देश के दूसरे हिस्सों में भी उनकी प्रॉपर्टीज है. शुभमन गिल जिनके पास रेंज रोवर और महिंद्रा थार जैसी कई गाड़ियां हैं, उनकी नेट वर्थ ₹32 करोड़ से ज़्यादा होने का अनुमान है. यह आंकड़ा अलग-अलग हो सकता है.

सारा तेंदुलकर की नेट वर्थ?

सचिन तेंदुलकर की बेटी होने के बावजूद सारा ने अपनी खुद की पहचान बनाने की पूरी कोशिश की है और 28 साल की उम्र में अपना खुद का बिज़नेस चलाती है. हालांकि उनकी नेट वर्थ उतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी वह ₹1 करोड़ से ज़्यादा की मालकिन है. सारा अपने पिता सचिन तेंदुलकर के फाउंडेशन के साथ काम करती है. उन्होंने लंदन से अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है और अक्सर सोशल मीडिया पर ब्रांड्स को प्रमोट करती है.

